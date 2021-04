Thema Wasser: Wiswedelerin macht Umfrage zur Landwirtschaft der Zukunft

Wiswedel

Es geht um nicht weniger als die Landwirtschaft der Zukunft bei der Umfrage „Wassereffizienz in der Landwirtschaft – Möglichkeiten und Perspektiven“, die Katharina Behne als Ferdinand-von-Lochow-Stipendiatin der KWS Saat durchführt. Und für die 23-jährige Wiswedelerin ist es eine „Mega-Chance“, auch den Boden für ihre eigene Zukunft zu bereiten.

Sie studiert im sechsten Semester Landwirtschaft in Osnabrück, ist fast fertig mit dem Bachelor-Studium, will aber auch noch ihren Master machen und dann, wer weiß, was kommt, vielleicht wirklich den elterlichen Ackerbaubetrieb weiter führen, der zurzeit noch verpachtet ist. Gerade absolviert Behne ein zehnwöchiges Praktikum bei der Kleinwanzlebener Saatzucht, dem weltweit viertgrößten Saatguthersteller, ist dabei „Vollzeit-Mitarbeiterin“ im Homeoffice und betreibt dabei auch das Umfrage-Projekt zum Wasser.

„Was machen wir, wenn das so bleibt?“

Dessen Fehlen beschäftige seit mehreren Jahren nicht nur überall die Landwirtschaft, Wiesen wie Hausgärten seien sommers „vertrocknet und verbrannt. Und was machen wir, wenn das so bleibt?“ An der Lösung des Problems werde auf allen Ebenen gearbeitet. Durch die Züchtung von Sorten, die mit den veränderten Bedingungen klar kommen, durch neue Formen der Bodenbearbeitung, die das Wasser besser halten oder durch neue Beregnungsmethoden, dort wo (noch) Beregnung erlaubt ist.

Die Umfrage, die sich an Landwirte richtet und auf der Unternehmensseite im Unterpunkt „Getreide News“ – www.kws.com/de/de/produkte/getreide/news/umfrage-zum-thema-trockenstress.html – ebenso zu finden ist wie auf Facebook und im Hochschulnetzwerk, soll laut Behne eine „Datengrundlage“ schaffen und Auskunft darüber geben, wie es um die Akzeptanz steht bei „den Betriebsleitern von morgen“ gegenüber neuer, moderner Methoden und Produkte. Denn was nützten die besten Angebote, wenn die Landwirte sagen, „nein, kein Interesse. Zum Beispiel, weil sie mit bestimmten Nachteilen verbunden sind“, erklärt Behne.

Umfrage läuft auch in Großbritannien

Abgefragt werden in der anonymisierten Studie neben Angaben zum Betrieb unter anderem Daten zur Bodenbeschaffenheit, Ertragsausfällen und persönliche Einschätzungen, wie man dem Wasserproblem begegnen kann, wie Zwischenfrüchte und Untersaaten bewertet werden und anderes mehr. Parallel wird die Umfrage, die in Deutschland noch bis 18. April läuft, auch in Großbritannien durchgeführt, um Vergleiche von maritimem und kontinentalen Klima anstellen zu können: „Alle stehen vor dem selben Problem.“

Einen „internationalen Rahmen“ hat das Projekt auch, weil Behne Einzel-Interviews führte mit Landwirten in Brasilien, den USA, Polen und der Ukraine. „Wahnsinn“, freut sie sich über die Möglichkeiten, die sich ihr durch das Stipendium bieten. Dabei wandte sich Katharina Behne erst vor drei Jahren mit der Aufnahme ihres Studiums der Landwirtschaft zu. Zuvor hatte sie bereits den Beruf der Pferdewirtin gelernt.

„Ich finde es einfach gut, Trecker zu fahren“

Und ob sie später wirklich als Landwirtin arbeiten wird – oder vielleicht doch an einem Institut oder einer Hochschule landet – ist auch noch offen. Gerade eignet sie sich viel Wissen an: „Wer weiß schon, wofür das gut ist.“ Zwei Dinge sprechen allerdings für die Landwirtschaft. Das eine ist die Tatsache, dass ihre kleine Schwester Forstwirtschaft studiert und daher mit Ackerbau nichts am Hut hat. Das andere ist, dass Katharina sich wirklich für diesen Beruf begeistert, er ihr mit Sicherheit Freude machen würde – und sie „Trecker fahren“ einfach gut findet.

Von Jörg Rohlfs