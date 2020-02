Theater: „Büro, Büro“ im Schützenheim

Lessien/Barwedel

Lampenfieber ist ja ganz normal: „Aber das ist in diesem Jahr definitiv eine aufregende Premiere, da ja auch für uns alles neu ist“, sagt Elke Bök, Vorsitzende der Theatergruppe Barwedel, die ihre neue Komödie „Büro, Büro“ am neuen Spielort im Lessiener Schützenheim am Sonntag, 28. Februar, zum ersten Mal zeigt.

Ganze Woche Aufbau

Weil der Heidekrug in Ehra, der viele Jahre lang die Spielstätte war, seine Tore schloss, musste sich die Gruppe nach einer neuen umsehen. Man fand sie im Lessiener Schützenheim. Die neu angefertigten Bühnenelemente seien inzwischen von Brome dorthin transportiert worden. „Unsere Bühnenbauer haben die ganze Woche eingeplant für den Aufbau samt Teppich verlegen und Tapezieren“, berichtet Elke Bök.

Zur Galerie Der Bühnenbau im Lessiener Schützenheim läuft und bald beginnen dort die letzten Proben.

Ab dem kommendem Wochenende sollen dann die letzten Proben vor der Premiere auf der 30 Quadratmeter großen Bühne gespielt werden. „Wir sind dem Schützenverein Lessien sehr dankbar, dass er das alles mitmacht und auch den Verkauf von Getränken, Kaffee, Kuchen und kleinen Snacks bei den Aufführungen übernehmen wird.“ Und natürlich freuen sich die Laienschauspieler schon „auf unsere vielen Fans, die uns folgen und wahrscheinlich genau so aufgeregt sind wie wir“, so Bök.

Vorverkauf läuft noch

Der Kartenvorverkauf sei bisher gut gelaufen, an zwei Terminen besteht noch die Möglichkeit, Tickets zu erwerben: am Sonntag, 23. Februar, im Restaurant La Mirella’s in Weyhausen sowie am Montag, 24. Februar, im Schützenheim Lessien (jeweils von 18 bis 20 Uhr). Bereits ausverkauft ist neben der Premiere von „Büro, Büro! Und wieder hat keiner Kaffee gekocht“ auch die Vorstellungen mit Kaffee und Kuchen an den Sonntagen, 1. und 8. März.

Turbulente Komödie

Eintrittskarten gibt es noch für den letzten Kaffee-Nachmittag am Sonntag, 15. März, ab 15 Uhr und für die Abendvorstellungen ab 19.30 Uhr an den Samstagen, 29. Februar sowie 7. und 14. März. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vorher. „An den Aufführungstagen gibt es auch noch eine Tageskasse“, sagt Bök, die den Besuchern „eine turbulente Komödie“ verspricht.

Kondome statt Schnuller

In der geht es um folgendes: Das Geschäft mit Babyschnullern läuft nicht mehr, aber der Seniorchef kann sich mit der Idee einfach nicht anfreunden, künftig Kondome zu produzieren. Die gute Seele der Firma ist die Sekretärin Frau Schmoll, aber der Chef flirtet lieber mit der jungen Kollegin, die mit ihren weiblichen Reizen nicht geizt. Der Betriebsmeister trinkt aus Versehen Eigenurin und Azubi Markus ist rotzfrech und gibt ungefragt neunmalkluge Lebenshilfe.

Von Jörg Rohlfs