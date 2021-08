Bergfeld/Kunduz

„Ich sitze hier und kann den Krieg in Kunduz per WhatsApp live mitverfolgen.“ Die Bergfelderin Sybille Schnehage, Leiterin des Hilfsvereins Katachel, ist von den Videos schockiert, die ihre Mitarbeiter ihr aus dem Norden Afghanistans schicken. „Das sind Bilder von der Terrasse unseres Vereins aus aufgenommen.“ Im Hintergrund steigen Rauchsäulen auf, Schießereien sind zu hören – und die Presseagenturen melden am Sonntag, dass islamistische Taliban Kunduz eingenommen haben, dass Teile der 370 000-Einwohner-Stadt brennen. „Wir verteilen gerade Öl und Reis an die Witwen, das wird jetzt schwierig“, stellt Schnehage nüchtern fest.

Sybille Schnehage vor zwei Monaten auf dem Dach der Katachel-Vereinszentrale in Kunduz: Jetzt entstehen von hier aus die Bilder von den Kämpfen in der Stadt. Quelle: Katachel

Zwei Tage lang toben die Kämpfe um die Provinzhauptstadt in der Nähe der Grenze zu Tadschikistan, berichtet die Deutsche Presseagentur. Dann hatten sich die Taliban durchgesetzt. Sybille Schnehage berichtete bereits vor einem Monat von Kriegshandlungen in der Region rund um Kunduz. Bis voriges Jahr waren noch etwa 100 deutsche Soldaten dort stationiert, mittlerweile sind auch die US-Truppen nicht mehr vor Ort. Schnehages Kritik fällt deutlich aus: „Die Entwicklungshilfe hat in Afghanistan versagt.“ Und auch das Engagement ihres Vereins vor Ort ist derzeit gefährdet.

Zurzeit können die Witwen die Hilfe wegen der Kriegshandlungen nicht abholen

Um die 100 Witwen hat der Verein bereits mit Öl, Reis und Bargeld versorgt, „aber wir sind noch nicht fertig – bloß zurzeit kann wegen der Kriegshandlungen niemand ins Vereinsgebäude kommen, um sich die Hilfe abzuholen“, berichtet die Bergfelderin. „Das wird erst geschehen, wenn die Kämpfe vorbei sind. Dann werden viele kommen, denn der Bazar ist auch geschlossen.“ Umgekehrt sei es mit einem hohen Risiko verbunden, die Hilfsgüter im Gebäude zu lagern, denn mit den Taliban kamen auch die Plünderer und Räuber. „Wir haben deshalb immer nur kleine Mengen aus der Stadt geholt.“ Ihre Mitarbeiter hätten sich aktuell im Büro verschanzt.

Ein Drama mit Ansage: „Mir war klar, dass sich die Lage so entwickeln würde, es war absehbar. Deshalb war ich ja schon im Juni in Kunduz“, sagt Sybille Schnehage. Schon in ihrem Buch „Kunduzsohn“ hat sie geschildert, was die Arbeits- und Perspektivlosigkeit mit den jungen Männern in Afghanistan macht, wie sie – nur um ihre Familie zu ernähren – zu Attentätern im Auftrag der Taliban werden. Und auch jetzt sagt sie wieder: „In den ländlichen Gegenden tun die jungen Männer alles, um ein bisschen Geld zu verdienen.“ Auch für die Taliban in den Krieg ziehen.

„Die Integration dieser Flüchtlinge in Europa ist nahezu unmöglich“

Die Bergfelderin warnt: „Die internationale Gemeinschaft sitzt vor diesem Problem wie das Kaninchen vor der Schlange – aber es muss was passieren.“ Sie weiß von hunderten Flüchtlingen, die täglich über den Iran in der türkischen Grenzstadt Van landen, tausenden jungen Männern aus Afghanistan, die mittlerweile dort lagern. „Die wollen alle nach Europa, am liebsten nach Deutschland.“ Schwierig, wie sie – ebenfalls aus eigener Erfahrung – weiß: „Die Integration dieser Flüchtlinge in Europa ist nahezu unmöglich.“ Zu verschieden seien die Kulturen.

Von Christina Rudert