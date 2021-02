Rühen

Seit November sind die Turnhallen geschlossen, auch für den TV Jahn Rühen, der nur Hallensportarten im Programm hat und jetzt online ziemlich aktiv ist. Vier Online-Tanzgruppen für die Vereinsjugend laufen seit Januar. Gestartet sind jetzt noch zwei Kurse für Erwachsene: „Workout“ und „Hoop Fitness“ – auch Nichtmitglieder sind hier willkommen.

„Wir wollten irgendwas anbieten, um die Leute nicht zu verlieren“, sagt Übungsleiterin Nicole Winter. Insgesamt 60 Mädels aus dem Verein treffen sich regelmäßig zu unterschiedlichen Zeiten zum Training vorm Bildschirm, aufgeteilt in Alters- und Leistungsklassen – es sind auch zwei Gruppen darunter, die sonst an Wettkämpfen teilnehmen. Von drei bis 16 Jahren reicht die Altersspanne. „Es läuft gut. Alle sind wild darauf, mitzumachen, und immer vollzählig dabei“, kann Winter vom Eifer der Teilnehmerinnen berichten. „Und das, obwohl es allein zuhause vorm Bildschirm ein ganz anderes Gefühl ist, als gemeinsam in der Gruppe.“

Neue Gruppe sollte im Dezember starten

Viele seien auch schon lange dabei, in festen Gruppen. Es gebe aber auch eine komplett neue Gruppe, die eigentlich im Dezember starten sollte: „Aber vorher wurden ja die Hallen zugemacht.“ Die zehn- und elfjährigen Mädchen hätten sich bis dato einmal online getroffen.

Nun habe der TV Jahn aber auch noch „ein paar erwachsene Mitglieder“, die vorm Lockdown bei Zumba, Aerobic oder Bauch-Beine-Po aktiv waren: „Für die haben wir jetzt auch etwas online ins Leben gerufen.“ Bei den Anfang Februar gestarteten beiden Kursen laufe es „etwas schleppend“ bezüglich der Teilnehmerzahl. Das könne daran liegen, dass das Angebot keinen „verpflichtenden Charakter“ habe oder weil man wegen Corona „sowieso gemütlicher geworden ist und es schwer fällt, abends nochmal den Computer anzuwerfen, um Sport zu machen“.

Hula Hoop Reifen erlebt einen richtigen Hype

Trotzdem ist Winter nicht unzufrieden mit der Resonanz von drei bis zehn Teilnehmerinnen. „Wer da ist, macht mit“, lautet das Motto des auf der Plattform Zoom laufenden Videotrainings: montags von 19 bis 20 Uhr Workout mit Nicole Winter, dienstags von 20.30 bis 21.15 Uhr Hoop Fitness. Letzteres ist ein ganz neues Angebot mit dem Hula Hoop Reifen, der „gerade wieder einen richtigen Hype erlebt“. In der Umgebung sei der TV Jahn aber bislang der einzige Verein, der das Ringe kreisen lassen im Programm hat. „Nach ein bis zwei Wochen hat man es drauf“, verspricht Winter jedem, der neu dazu kommt, „wenn auch erstmal nur in eine Richtung.“

Trainings-Videos für die Geräteturner

Aktiv ist der Verein auch für die Geräteturner: „Die bekommen von der Trainerin Videos mit Übungen zugeschickt. Die können sie dann nachturnen oder auch nicht.“ Nur für die Faustballer und die Teilnehmer beim Seniorenturnen gibt es keine digitalen Angebote.

Für die Online-Kurse hat der Verein eine Lizenz beim Videoanbieter Zoom erworben, weil im Kostenlos-Modus nach 40 Minuten der Hahn zugedreht wurde „und wir immer eine 30-minütige Kaffee- und Pipipause einlegen mussten“.

„Bis die Hallen wieder aufmachen“

Wer auch immer, von wo auch immer – ob Mitglied oder nicht – Lust hat auf Freizeit-Fitness vorm Bildschirm mit Workout oder Reifen am Montag- oder Dienstagabend, muss sich bei Nicole Winter unter Tel. (01 52) 52 58 28 81 anmelden und bekommt dann von ihr den Zugangscode für die Teilnahme. Die Kurse laufen so lange, „bis die Hallen wieder aufmachen“.

Von Jörg Rohlfs