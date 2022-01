Streit um die zu groß geratene Grillhütte beim SV Rühen geht weiter

Das Sportheim Rühen bedarf dringend umfangreicher Renovierungen. Das hat Bürgermeister Theo Bossert in der Gemeinderatssitzung am Dienstag angemahnt. Er selbst habe sich vor Weihnachten ein Bild von den Schäden machen können. „Beleuchtungen funktionieren nicht, Dachrinnen tropfen, Schimmel an den Türen im Duschbereich und an den Wänden im Keller, wo unter anderem auch Lebensmittel gelagert werden, sind nur einige Beispiele“, sagte er. Eine Spezialfirma sei vor Ort gewesen und habe ein Angebot zur Behebung der Wasserschäden und zur Entfernung des Schimmels abgegeben. Bossert: „Wir müssen schnellstmöglich den Auftrag erteilen, entsprechende Mittel einplanen und damit Folgeschäden verhindern.“ Sonst würde das ganze nur noch teurer.

Wesentlich erfreulicher war eine weitere Mitteilung des Bürgermeisters: In 2021 seien einem Monitoring der Firma Ekarius zufolge weniger Bäume als in den Jahren zuvor von Eichenprozessionsspinnern befallen gewesen. Die Population der gefährlichen Raupen sei sichtlich zurück gegangen. Dennoch sei eine Bekämpfung mit Nematoden und vereinzelt mit Biozid auch in diesem Jahr erforderlich, allerdings nicht per Hubschrauber. Noch im Februar müssen nach Worten Bosserts Experten der Unteren Naturschutzbehörde und des Unterhaltungsverbandes Oberaller im Gebiet östlich der Giebelstraße tätig werden. Hier nämlich sorgt ein wieder angesiedelter „Gast“ sein Unwesen. Biber fällen Bäume, bauen eine Art Staudamm und verhindern damit den reibungslosen Ablauf des Oberflächenwassers in Richtung Drömling. bhe