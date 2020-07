Tülau

Drei Storchenjunge in einem Horst – was im Kreis Gifhorn allgemein längst keine Besonderheit mehr bedeutet, ist es in Tülau schon. Denn das Elternpaar ist das erste seit 16 Jahren, das sich dort eingerichtet hat. Entsprechend groß ist die Freude bei Manfred Schulze. Denn er hat im April 2004 gemeinsam mit Klaus Meyer den Nistplatz auf der Streuobstwiese nahe des Zickenteiches und des Bienenlehrpfades aufgestellt – und seitdem auf genau diesen Moment gewartet.

„Ich hatte eigentlich fast schon die Hoffnung aufgegeben, dass sich hier mal ein Storchenpaar niederlässt“, sagt Schulze. Mit weiteren Zaungästen ist er dabei, als Storchenbeauftragter Hans Jürgen Behrmann und Storchenbeobachterin Rita Lunde aus Osloß zur Beringung des fünf Wochen alten Storchennachwuchses auf der Streuobstwiese tätig werden. „Es ist schon ein wenig außergewöhnlich, dass nach so langer Zeit ein bislang leer stehendes Nest von einem Storchenpaar angenommen wird und bei einer Neuansiedlung gleich drei Jungstörche aufgezogen werden“, staunt selbst der erfahrene Storchenbeauftragte.

Erster Nachwuchs in Tülau nach 16 Jahren: Und dann muss Storchenberater Hans Jürgen Behrmann sogar drei Jungtiere beringen. Quelle: privat

An der Streuobstwiese haben sich neben Schulze weitere Schaulustige eingefunden, darunter auch Ex-Bürgermeister Herbert Lange, um die Beringung zu beobachten. „Nun hat sich auch der Einsatz von Schulze und Meyer ausgezahlt, hier auf der Streuobstwiese ein Storchennest aufzubauen – im festen Glauben, dass auch in Tülau nach mehr als 50 Jahren wieder Storchenpaare heimisch werden“, sagt Lange, der damals als Bürgermeister die Aktion von Schulze und Meyer maßgeblich unterstützte.

Das Engagement sei nicht von ungefähr gekommen. „Wir waren uns damals schon mit Blick auf die Nahrungskette von Störchen absolut sicher, dass aufgrund von zahlreichen feuchten Wiesen und Feldern an der Kleinen Aller in der unmittelbaren Nähe dieser Standort des Storchennestes bestens geeignet ist“, so Initiator Manfred Schulze, der jetzt mit Familienmitgliedern sowie einigen seiner Nachbarn die Störche jeden Tag beobachtet und mit Spannung auf die bevorstehende Nestflucht des Storchennachwuchses wartet. Das wird wohl nicht mehr allzu lange dauern. Laut Behrmann werden Jungstörche ab der neunten Woche flügge.

Jetzt hoffen die Tülauer, dass dieser Nistplatz auch in den kommenden Jahren wieder zur Heimat von Störchen wird – „die wie schon zu unseren Kinderzeiten einfach zum dörflichen Leben dazugehören“, ist aus dem Kreis um Schulze zu hören.

