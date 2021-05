Brome

Die Kirchengemeinde Brome-Tülau errichtet auf dem Friedhof in Brome eine Grabanlage für Sternenkinder. Verwaiste Eltern aus der Samtgemeinde Brome sollen dort die Möglichkeit bekommen, ihre vor der Geburt verstorbenen Kinder zu bestatten. Am Sonntag wird die Grabanlage ihrer Bestimmung übergeben.

„Sternenkinder“ steht auf einem Schild gleich links hinter dem Haupteingang des Bromer Friedhofs. Der Begriff steht sinnbildlich für Kinder, die den Himmel erreicht haben, noch bevor sie das Licht der Welt erblicken durften. Diese sollen nun auch auf dem Bromer Friedhof eine Ruhestätte finden können. In Gifhorn oder Wolfsburg gibt es solche Grabstätten bereits. Dort werden Kinder, die mit weniger als 500 Gramm Gewicht geboren wurden, einmal im Quartal gemeinsam bestattet. Und so will es auch die Kirchengemeinde Brome-Tülau handhaben. „Wir wollen Eltern aus der Samtgemeinde Brome auch in der Nähe einen Ort zum Trauern geben“, sagt Kirchenvorstand Hartmut Jakobs.

Das Sternenkinder-Grab soll ein würdevoller Gedenkort sein

Die Kirchengemeinde sei bereits mit den Kliniken in Gifhorn und Wolfsburg in Kontakt, damit diese das Bromer Angebot in ihre Information mit aufnehmen. Der Kirchenvorstand habe lange über die Grabanlage diskutiert. Der alte kirchliche Friedhof biete sich als Gedenkort für Eltern von Sternenkindern in der Samtgemeinde Brome an. „Es ist ein würdevoller Ort“, sagt Kirchenvorstand Hartmut Jakobs. Bei einem Spaziergang am Ohresee könnten diese ihren Gedanken nachgehen und den Erinnerungen an die Zeit mit ihrem Kind folgen. Mit einem von Pastor Dr. Jürgen Klein gestalteten Festakt wird die Grabanlage am Sonntag, 30. Mai, um 10 Uhr ihrer Bestimmung übergeben.

„Es ist uns wichtig, dieses Angebot zu machen“, erläutert Hartmut Jakobs. Die Kirchengemeinde nimmt keine Gebühren für die Bestattungen, Kinder können dort unabhängig von Konfession oder Religion bestattet werden. Viele Bromer haben Jakobs zufolge zur Herrichtung der Grabanlage beigetragen. Etwa der örtliche Schmiedebetrieb Heigel, der das Sternenkinder-Schild hergestellt hat. Die Friedhofsgärtnerei Schmoll hat die Grabstelle hergerichtet. Und schließlich hat die Sparkassenstiftung der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg-Celle eine Spende von 1500 Euro zugesagt.

