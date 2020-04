„Stay at home“-Challenge: Jugendwehr ist dabei

Brechtorf

Die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr Brechtorf beteiligen sich an der „Stay at home“-Challenge. Diese bewegt in der aktuellen Corona-Pandemie viele Feuerwehren im ganzen Land. Sie soll dazu animieren, die Ausbreitung von Covid-19 zu stoppen und Zuhause zu bleiben. Dazu werden in den Sozialen Medien Bilder und Videos geteilt, die andere auffordern sollen, es ebenso zu machen. Das ganze ähnelt der „Ice Bukett Challenge“ 2014, die auf die Krankheit ALS aufmerksam machen sollte.

Stolz auf die Jugendlichen

Die aktuelle Lage hat auch Einfluss auf die Jugendfeuerwehr in Brechtorf. Gleich zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen wurden ihre Gruppenstunden ausgesetzt. „Ich bin sehr stolz auf die Jugendlichen, dass sie trotz aller Entbehrungen derzeit an alle appellieren, zuhause zu bleiben“, sagt Jugendfeuerwehrwartin Sarah Möke. Brechtorf muss derzeit aber nicht ohne Feuerwehr auskommen. Die Freiwillige Feuerwehr ist trotz Pandemie noch im Einsatz. „Alle aktiven Mitglieder der Einsatzabteilung schützen sich derzeit besonders, um im Falle eines Alarms weiterhin für die Brechtorfer Bürgerinnen und Bürger zur Stelle zu sein“, erklärt Ortsbrandmeister Olaf Thurow.

Von Annika Cordes