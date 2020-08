Ehra-Lessien

Über jeweils 400 000 Euro Förderung für die Sporthallensanierung freuen sich die Gemeinde Ehra-Lessien und die Samtgemeinde Wesendorf. Am Freitag überreichte Staatssekretär Stephan Manke aus dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport in Ehra die jeweiligen Bescheide.

„Die Sanierung der Sporthalle ist ein Riesenprojekt für uns“, betonte Ehra-Lessiens Bürgermeister Jörg Böse. Bereits Ende 2018 habe die Gemeinde mit den Planungen angefangen. Es gehe darum, die 1976 gebaute Halle für die nächsten Jahrzehnte zu erhalten. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf etwa eine Million Euro, die Förderung durch das Land Niedersachsen beträgt 400 000 Euro. Dafür wird das Dach samt Dachstuhl durch ein Pultdach ersetzt und die Fassade bekommt eine Wärmedämmung. Zudem werden Beleuchtung und Akustikdecke erneuert, eine Lüftungsanlage eingebaut, die Elektroinstallation wird ertüchtigt und Brandschutzmängel werden beseitigt. Die Sanierung beginnt im März 2021 und soll im September 2021 beendet sein.

Anzeige

Beide Sporthallen haben große Bedeutung in den Orten

„Es sind finanziell harte Zeiten für die Kommunen. Da kommt die Förderung sehr gelegen“, betonte Böse. Zumal die Sporthalle in Ehra bei einer Nutzung durch Kita, Grundschule und Sportverein „fast keine Leerzeiten und für die Gemeinde eine große Bedeutung“ habe.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ebenfalls über 400 000 Euro Förderung freut sich die Samtgemeinde Wesendorf. In Wesendorf wird die Sporthalle II der Oberschule für rund 2,3 Millionen Euro saniert. Sie stammt aus dem Jahr 1981. Heizung, Sanitärbereich, Tribüne, Brandschutz, energetische Elektrosanierung, Fußböden, Beleuchtung, Türen und Wärmeschutz stehen auf der To-do-Liste. Samtgemeindebürgermeister René Weber betonte die Bedeutung des Sports für Gemeinschaft und Integration. „Deshalb ist es gut, dass das Land Verantwortung übernimmt“, sagte er.

„Das Geld ist gut angelegt“, sagt Staatssekretär Manke

400 000 Euro ist die höchstmögliche Förderung aus dem Sportstättenförderprogramm des Landes Niedersachsen. 2020 habe es 260 Anträge über insgesamt 90 Millionen Euro gegeben, 98 davon seien positiv beschieden worden. Die Fördersumme beträgt laut Staatssekretär Stephan Manke 33 Millionen Euro. Er betonte, dass das Land gerade große Investitionen fördern wolle. „Die fallen den Kommunen oft schwer“, sagte er. Der Sport habe aber neben der Gesundheitsförderung auch eine gesellschaftliche Funktion. „ Niedersachsen ist ein Sportland. Jeder Dritte ist Mitglied in einem Verein“, so der Staatssekretär. Gerade in den 1970er Jahren seien viele Sporthallen gebaut worden – und jetzt gebe es oft einen Sanierungsstau. „Das Geld ist deshalb gut angelegt“, erklärte Manke.

Von Christian Albroscheit