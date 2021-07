Eischott

Von der Planung bis zur Fertigstellung hat es vier Jahre gedauert – bei der Einweihung des Sportheim-Anbaus in Einschott fasste sich Rühens Bürgermeister Karl Urban am Mittwoch bewusst kurz. Die Besucher freute es, konnten sie so doch schneller einen Rundgang durch das etwa 400 Quadratmeter große Gebäude machen.

„Endlich ist es soweit, dass wir den Anbau übergeben können“, freute sich Urban über den Abschluss einer „fast unendlichen Geschichte“. Beim Planungsstart im Jahr 2017 habe man auf eine Fertigstellung spätestens 2019 gehofft. Bis zum Baustart vergingen jedoch fast drei Jahre, erst 2020 war es schließlich soweit. Viele Gesetze und Vorschriften hätten Mühe gemacht, so Urban. Und zudem ließ die Baugenehmigung durch den Landkreis Gifhorn lange auf sich warten.

Der Sportheim-Anbau in Bildern:

Bei der Sanierung des Altbaus gab es einige Überraschungen

Doch auch während des Baus gab es Überraschungen und in der Folge Verzögerungen, etwa durch Wasser im Erdboden, das erst abgeleitet werden musste, um die Fundamente gießen zu können. Schließlich gab es auch Probleme im 60 Jahre alten Bestandsgebäude. Dort mussten etwa Heizung, Heizungsleitungen und elektrische Leitungen umfänglich erneuert werden. Zudem war die Holzvertäfelung an der Giebelseite des Altbaus verfault und musste durch Schichtstoffplatten ersetzt werden. Als „erhebliche Schwierigkeiten“ bezeichnete Urban das am Mittwoch. Die Gesamtkosten beliefen sich demnach auf mehr als eine Million Euro.

Für den SV Eischott ist der Anbau ein Gewinn. Er sei „sehr, sehr schön“ geworden, sagte SV-Vorsitzende Sina Bruchmann. Vor allem, weil er großzügig angelegt sei und die Sportler nun mehr Platz hätten. Der Anbau umfasst drei Kabinen inklusive Sanitär- und Duschanlagen, eine Schiedsrichterkabine, WCs für Besucher, einen Besprechungsraum und einen Technikraum. Bisher gab es von den Sportlern positive Rückmeldungen. Auch wenn der Sportverein zumindest einige Kleinigkeiten anders gemacht hätte, wenn er mehr in die Planungen einbezogen worden wäre, so die Vorsitzende. Als Beispiel nennt sie die Glastüren zu den Duschtrakten. Die seien bei geöffneten Kabinentüren etwas unpraktisch. „Insgesamt ist es aber eine wesentliche Verbesserung zu vorher“, freute sich Sina Bruchmann.

Von Christian Albroscheit