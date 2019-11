Sport-Oskar für die Parsauer Grundschule

Parsau

Gute Stimmung in der Grundschule Parsau: Sie erhielt jetzt den Sport-Oskar des Kindernetzwerkes United Kids Foundations. Die Trophäe übergab Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg bei der Volksbank BraWo und Botschafterin von United Kids Foundations. Die Sport-Oskars wollen den Kindern Freude an Bewegung vermitteln und damit die Bewegungsarmut lindern. Die Volksbank BraWo Stiftung hat sich im Rahmen von United Kids Foundations bei den Sport-Oskar-Veranstaltungen bewusst für die Reduzierung des Leistungsdrucks entschieden. Parsaus Schulleiterin Laura Kirchner betonte genau das: „Der Sport-Oskar ist im Gegensatz zu anderen sportlichen Veranstaltungen kein Wettbewerb, welcher auf Leistungen aus ist. Stattdessen stehen im Mittelpunkt der Teamgedanke und die Freude beim Sport.“ Zusammen mit den 113 Grundschülern und allen Mitarbeiterinnen nahm sie in der Pausenhalle den Wanderpokal entgegen.

Von unserer Redaktion