So spannend ist eine Ferienspaß-Radtour von Croya nach Kunrau

Brome

Was passiert, wenn jemand ohne Grund am Glockenstrang zieht und die Croyaner Glocke am Glockenturm läutet? Das berichtete Helmut Werthmann, früherer Bürgermeister von Parsau, den sechs Radlerinnen und Radlern, die bei der ersten Ferienspaß-Radtour von Ralf Düring für jüngere Schulkinder dabei waren.

Wird im Dorf ein Kind geboren, dann ist Läuten erlaubt. Wer einfach so läutet, muss Strafe zahlen – 50 Euro, um genau zu sein. Den Kindern erlaubte Werthmann allerdings, einmal kurz und kostenfrei die Glocke in Bewegung zu setzen.

Der erste Spielplatztest fand in Zicherie statt

Nächste Etappe der Tour war Zicherie, wo die Kinder den neuen Spielplatz testeten. Dann ging’s weiter in Richtung Brome, „und wir lagen noch im Zeitplan“, wie Düring berichtete. Das änderte sich ab dem Abzweig, wo die Gruppe Richtung Steimke abbog – von dort an sei es sehr mühsam voran gegangen. Was auch seine Vorteile hatte, denn „nur durch diese Gemächlichkeit wurde noch ein Utensil der Geschichte entdeckt: eine DDR-Grenzmarkierung“. Zwar war das Eichenholz des Pfahls schon sehr verwittert, aber die Kinder probierten aus, wie leicht es heute ist, diese frühere Grenze zu überwinden.

Der angrenzende Urwald mit umgefallenen Bäumen, die einfach sich selbst überlassen bleiben, ist ebenfalls eine Folge der früheren Grenze: „Ohne unsere deutsche Geschichte wäre dieses Areal bestimmt nie so entstanden“, mutmaßte Düring.

Bergab bis nach Böckwitz

Einen direkten Brockenblick gab’s an diesem Tag nicht, nur eine Ahnung von den Höhen des Harzes vom Hilgenberg aus. Von dort aus ging es bergab nach Böckwitz. „Wir hatten die Straße ganz für uns allein – was für ein Spaß!“ Die nächste Etappe war nach der Tour über Jahrstedt, vorbei an der Kolonie Hahnenberg, in Kunrau am Schloss erreicht, von dem die Kinder lautstark und im Laufschritt Besitz ergriffen. „Mensch, hier kann man ja weit gucken“, stellten sie auf der Aussichtsplattform fest.

Weil der ursprüngliche Zeitplan ohnehin längst über den Haufen geworfen war, ging’s mit dem nächsten Spielplatztest und einem Abstecher in die kleine Kaufhalle in Kunrau weiter, bevor die Radler sich auf den Weg nach Jahrstedt machten. Auch dort galt es, nach dem Besuch beim Bäcker noch einen Spielplatz zu testen, bevor die letzte Etappe Richtung Heimat führte. Das war noch mal ganz schön anstrengend, denn der Wind blies von vorn. Nach 25 Kilometern – geplant waren eigentlich 20 – war die Premiere beendet.

