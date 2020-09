Samtgemeinde Brome

Der Westdrömling scheint die Störche nicht allzu stark anzuziehen – dennoch trägt das Gebiet um Brome mit zehn Jungstörchen zu den steigenden Werten des Weißstorch-Jahresberichts 2020 bei. Mit 58 Storchenpaaren ist der Bestand im Landkreis so groß wie zuletzt vor 80 Jahren.

Die Bewohner Tülaus konnten in Corona-Zeiten ein für das Dorf ungewohntes Treiben beobachten: Zum ersten Mal seit 1974 brütete hier ein Storchenpaar. Die LSW spendete in den vergangenen Jahren mehrere Masten an günstigen Stellen. Die beiden Zugvögel nahmen die Nisthilfe auf dem Mast, die zuvor nur gelegentlich angeflogen worden war, dankend an. Sie besetzten das Nest Anfang April und fingen keine zwei Wochen später am 20. April an zu brüten. Schließlich schlüpften drei Junge, die alle flügge wurden.

Die Corona-Pandemie verhindert das Beringen der drei Rühener Jungstörche

Einen verlässlichen Brutstandort bietet Rühen – das Dorf im Westdrömling bleibt dabei eine Ausnahme, denn der stärkste Zuwachs ist im Ostdrömling zu verzeichnen. Nichtsdestotrotz werden in Rühen seit 2014 regelmäßig zwei bis drei Nachkommen flügge, in diesem Jahr waren es drei Junge. Doch konnte der Nachwuchs nicht beringt werden. Coronabedingt stand kein Hubsteiger zur Verfügung.

Wie Weißstorch-Betreuer Hans-Jürgen Behrmann mitteilt, brach das Storchenpaar in Parsau nach langer Zeit das Brüten ab. Normalerweise benötigen Storcheneier um die 32 Tage bis zum Schlüpfen. Sitzen die Eltern fast mehr als die doppelte Zeit auf den Eiern, ist kein Bruterfolg mehr zu erwarten. Entweder sind die Eier nicht befruchtet, in dem Fall sprechen die Betreuer von „tauben Eiern“, oder die Embryos sind abgestorben. Die Altstörche wissen dies jedoch nicht, sie brüten solange ihr Bruttrieb aktiv ist und verlassen das Nest sobald der Trieb nachlässt. So geschehen in Parsau.

Die Hoitlinger Storchen-Dame kämpfte voriges Jahr noch um einen Brutplatz

Letztes Jahr kämpfte die nun vierjährige Störchin noch um einen Brutplatz in Weyhausen, doch dem Stress entging die Vogel-Dame im Frühjahr. Stattdessen nistete sie nach Sichtungen in Barwedel, Tappenbeck und Jembke schließlich in Hoitlingen. Dort zog das Weibchen zusammen mit dem gleichaltrigen Männchen zwei Nachkommen groß.

In Bergfeld entschloss sich Mitte Mai ein junges Storchenpaar zwar dafür, ein Nest zu bauen, doch für eine Brut reichten die Bemühungen nicht. Das war immerhin noch mehr als in Kaiserwinkel, wo dem Nistplatz hin und wieder ein Besuch abgestattet wurde, doch kein Storchenpaar verblieb.

