So helfen drei Tüftler aus dem Landkreis Gifhorn im Ahrtal Opfern des Hochwassers

Bergfeld/Zicherie

134 Menschen starben Mitte Juli vergangenen Jahres bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Diejenigen, die überlebten, standen häufig vor dem Nichts. Die Flut hatte ihren ganzen Besitz mitgerissen oder zerstört. Um diesen Menschen zu helfen, fuhren Uwe Domition und Wilm Borchert aus Bergfeld sowie Peter Ducksch aus Zicherie ins Ahrtal – zweimal für je eine Woche. Was sie jetzt, ein halbes Jahr nach der Katastrophe, berichten, ist immer noch erschreckend – macht aber auch Hoffnung.

Erschreckend sei, dass vieles im Ahrtal noch so aussehe wie direkt nach der Flut. Und dass Katastrophentouristen in die Region fahren – immer noch. „Die Menschen dort kommen sich wie in einem Zoo vor“, sagt Uwe Domition. Und was macht Hoffnung? „Die Hilfsbereitschaft so vieler anderer Menschen.“ Die Dankbarkeit der Betroffenen zeigte sich unter anderem an vielen Hauswänden, auf denen die Flutopfer etwas geschrieben hatten.

Über Facebook hatte der Bergfelder Ortsbrandmeister die täglichen Meldungen zur Flutkatastrophe und die Auswirkungen verfolgt. „Das hat mich bewegt. Man kann Geld spenden, aber damit allein kann man nicht überall helfen.“ Da die Gifhorner Kreisbereitschaft der Feuerwehr nicht angefordert wurde, nahm er Kontakt zu Wilm Borchert und Peter Ducksch auf. Urlaube wurden geplant, um Verständnis bei den Partnerinnen geworben – und dann ging es mit dem Auto, das die Drei mit Werkzeug vollgeladen hatten, ins Ahrtal, nach Walporzheim. Im Oktober waren die drei Männer für eine Woche im Ahrtal, waren in einem Containerdorf in einem Vierbettzimmer untergebracht. Die Bilder ließen sie nicht mehr los. So folgte Anfang Januar der zweite Besuch, diesmal schliefen sie in einem Seniorenwohnheim. Das hatte ebenfalls schwer unter dem Hochwasser gelitten, die vorhergehenden Bewohner waren evakuiert worden. Domition: „Es wäre durchaus möglich, dass wir noch einmal fahren.“

Weggespülte Straßen, zerstörte Autos, unbewohnbare Häuser, umgerissene Bäume: Noch im Oktober waren die Spuren der Flut deutlich zu sehen, ebenso im Januar. Um sie zu beseitigen, wurde und wird nicht nur schweres Gerät benötigt. Kettensägen, Freischneider, Motoren aller Art brauchen die Menschen dort – und andere elektrische Geräte wie Kaffeemaschinen, Kochherde, Kühlschränke. Die meisten Kleingeräte aber waren entweder völlig zerstört oder von Wasser und Schlamm so beschädigt, dass sie nicht mehr funktionierten.

„Diese Geräte haben wir in der Helfer-Werkstatt in Walporzheim repariert. Finanziert wird diese von Sabine Zange geleitete Werkstatt aus Spenden für Ersatzteile, Werkzeug, Betriebsstoffe, die vor allem vom Round Table gesammelt werden.“ Knapp 30 solcher Kleingeräte im Oktober, 27 im Januar, dazu Motorräder, Autos wurden vom Team repariert. Das Ziel sei gewesen, möglichst viel zu schaffen. Dafür arbeiteten Domition, Borchert und Ducksch zwölf Stunden täglich. Und nahmen eine Erkenntnis mit: „Nach so einem Einsatz weiß man zu schätzen, was man zu Hause hat.“

Von Thorsten Behrens