So geht’s mit dem Bürgerwindrad in Ehra weiter

Ehra-Lessien

Die Einwohner von Ehra-Lessien haben die Möglichkeit, Anteile an einem möglichen Bürgerwindrad zu erwerben. Das hat Bürgermeister Jörg Böse (CDU) im Rahmen seiner Kenntnisgaben bei der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates im Schützenhaus Lessien mitgeteilt. Am 1. September ist dazu eine Informationsveranstaltung geplant.

Dort können Interessierte Fragen zur geplanten Windenergieanlage stellen, die dann hoffentlich auch umfangreich geklärt würden, sagte der Bürgermeister. Wer in die Anlage investieren möchte, sollte sich danach allerdings schnell entscheiden. Die Zeichnungsfrist nämlich endet bereits am 9. September diesen Jahres.

Für eine Beteiligung stehen den Ehra-Lessienern 90 Anteile zur Verfügung

Wie die Gemeinde Ehra-Lessien dazu auf ihrer Homepage erläutert, hat der Landkreis Gifhorn dem Windkraftbetreiber wpd die Baugenehmigung für einen Windpark mit sechs Windenergieanlagen östlich von Ehra erteilt. Die Gemeinde ist selbst Flächeneigentümerin in diesem Areal und hat ihr Recht geltend gemacht, dort ein eigenes Bürger-Windrad zu betreiben. Dazu wurde die „Bürgerenergie Ehra-Lessien eG.“ als Genossenschaft gegründet. Für eine Beteiligung stehen 150 Geschäftsanteile im Wert von je 2000 Euro zur Verfügung, von denen 90 Anteile allen volljährigen Bürgerinnen und Bürgern mit erstem Wohnsitz in Ehra-Lessien angeboten werden können.

Positiv bewertete der Gemeinderat in seiner Sitzung ferner die Beteiligung von Vereinen und Verbänden an der bundesweiten Förderaktion „Engagiertes Land“.

Gemeinde stellt Starthilfe für Förderanträge zur Verfügung

Damit der Sportverein, die Kirche, der Sozialverband und der Förderverein eigene Förderanträge bis zu 20 000 Euro stellen können, bedarf es einer finanziellen Starthilfe. Die Gemeinde stellt dafür 2000 Euro zur Verfügung. Dieser Beschluss erfolgte einstimmig.

Ebenso will man den Verein „Ein Dorf, ein Team“ finanziell unterstützen. Um wertvolle Gerätschaften unterstellen zu können, soll ein Übersee-Container angeschafft werden. Unter der Voraussetzung, so berichtete Bürgermeister Böse, dass die Pandemiesituation es zulasse, seien folgende Veranstaltungen geplant: Generalversammlung des SV Ehra am 21. August und vom 27. bis 29. August der Pop-Up-Park auf dem Schützenplatz.

Von Burkhard Heuer