So geht es mit der Werkstatt für Elementare Musikpädagogik an Rühens Kita weiter

Rühen/Osloß

Es war ein besonderer Tag für Rühen. Trotz Corona-Beschränkungen, Ausschreibungsverzögerungen und Problemen mit dem Materialnachschub konnte kürzlich die neue Kindertagesstätte „Pfiffikus“ feierlich ihrer Bestimmung übergeben werden. Gratulanten übermittelten nicht nur Grußworte, sondern waren auch mit Geschenken gekommen, zum Beispiel Heinz-Werner Kemmling mit zwei „Gitarren“.

Noch waren es allerdings Symbole, die der pensionierte Pädagoge, Komponist und Musiker an die Kita-Leitung überreichte – aber demnächst sollen reale Instrumente folgen. Zwei Erzieherinnen der Kita „Pfiffikus“ nämlich werden die neuen Gitarren erhalten, um mit den Kindern den Gesang zu untermalen.

Eine attraktive Plakette liefert den Nachweis

Und noch ein weiteres Geschenk hatte Kemmling dabei: Als erste Kita erhielt Rühen eine attraktive Plakette als Nachweis dafür, dass man beteiligt ist an der „Werkstatt für Elementare Musikpädagogik“ (WEMP), einer Aktion, die Heinz-Werner Kemmling vor nunmehr zwei Jahren ins Leben gerufen hat. Erzieherinnen und Erzieher in Kindergärten und Kitas werden motiviert, geschult und beraten, ihre kleinen Schützlinge musikalisch zu fördern. Musikinstrumente sowie Informations- und Begleitmaterial werden zur Verfügung gestellt.

Aktuell haben die beiden Samtgemeinden Boldecker Land und Brome die Anregungen Kemmlings übernommen und sich dem Modellprojekt „WEMP“ angeschlossen. Zurzeit sind vier Einrichtungen im Boldecker Land und sieben in Brome beteiligt.

Die digitale Kommunikation hat für dieses Projekt sogar ein paar Vorteile

Als Heinz-Werner Kemmling, ehemals Schulleiter in Osloß, in 2019 gemeinsam mit den beiden Samtgemeindebürgermeisterinnen Anja Meier (Boldecker Land) und Manuela Peckmann (Brome) die musikalische Früherziehung für Kita und Krippen auf den Weg brachten, da ging man noch davon aus, interessierte Erzieherinnen und Erzieher in Präsenz in musikalischer, sprachlicher und emotionaler Bildung von der Krippe bis zur Schulzeit zu schulen. Doch Corona zwang zum Umdisponieren. „Wir treffen uns nicht mehr persönlich, sondern digital“, sagt der WEMP-Initiator. Was nach seiner Erfahrung mittlerweile immer besser funktioniere und sogar einige Vorteile mit sich bringe: Für die Teilnehmer entfielen teilweise lange Anfahrten. Lediglich die praktische Fortbildung, unter anderem für den Bau von einfachen Instrumenten, erfordere Anwesenheit.

Was in Brome und dem Boldecker Land seinen Anfang nahm, hat übrigens nach Worten von Heinz-Werner Kemmling bundesweit Interesse geweckt. „Kollegen beispielsweise aus Baden-Württemberg und Thüringen rufen bei mir an und fragen nach meinen Erfahrungen“, sagt der Gründer und Initiator. Immer mehr breite sich die Auffassung aus, dass mit der musischen Förderung von Kindern gar nicht früh genug angefangen werden könne.

„In den Zeiten von Corona ist in erster Linie der Musikunterricht auf der Strecke geblieben“

Nun arbeitet Kemmling daran, das Projekt „Werkstatt Elementare Musikpädagogik“ auch mehr und mehr den Schulen schmackhaft zu machen. „Traurig aber wahr“, so der ehemalige Pädagoge: „In den Zeiten von Corona ist in erster Linie der Musikunterricht auf der Strecke geblieben.“

Dankbar ist man bei WEMP und den aktuell beteiligten Kitas natürlich für die finanzielle Unterstützung speziell von den United Kids Foundations und der Aktion „walk4help“. Mit 4 500 Euro subventioniert die Volksbank BraWo den Modellversuch WEMP für drei Jahre – jährlich 1 500 Euro. So war es jetzt auch möglich, für jede der insgesamt elf beteiligten Kitas iPads und Handyrecorder anzuschaffen. Kinder haben damit die Möglichkeit, selbst ihre Lieder und Stimmen aufzunehmen, kleine Geschichten zu entwickeln, zu filmen und Interviews zu führen. „Der Kreativität sind damit keine Grenzen gesetzt“, freut sich Heinz-Werner Kemmling.

Von Burkhard Heuer