Tolle Museums-Saison startet Mitte Februar

Brome

„Das Burgmuseum ist und bleibt ein Ausflugsziel für Familien“, sagt Dr. Florian Westphal, der seit August Chef der Museen im Landkreis und damit auch des Burgmuseums ist. Deshalb werde es in der bald startenden Saison „ganz viele Themen für Kinder geben“ – und „Sleeperoo Cubes“.

Mobile Schlafwürfel

Letzteres sind zum einen mobile „Schlafwürfel“ für zwei oder mehr Personen, die im Garten der Burg für Übernachtungen zur Verfügung gestellt werden sollen, zum anderen „ein Versuchsballon“ zur Erschließung neuer touristischer Bereiche, wie Westphal erklärt, der das touristische Umfeld auch durch verändertes Marketing, Vertrieb und PR stärken will, um das Museum zu stärken, dessen „größtes Ausstellungsstück“ die Burg selbst sei.

„Tolles Programm“

So können Kinder das Ausstellungsstück bei zwei „Rallyes“ in den Sommerferien auf eigene Faust erkunden. Es wird „Familienpakete“ geben, der Naturschutz Bromer Land Nist- und Futterkästen-Bau und das Museum abendliche „Gruselführungen“ anbieten. „Aber wir müssen das Rad auch nicht neu erfinden“, konstatiert Westphal, „wir haben wie immer ein tolles, reichhaltiges Programm, dessen Keimzelle die Erlebnis-Sonntage sind.“ 2020 am 5. April und 13. September. Nutzen möchte er auch die Nähe zum kommenden Biosphärenreservat. Ausdrücklich stärker bewerben will der neue Chef den Einzugsbereich in Richtung Braunschweig.

Winter- und Baiserträume

Jeden Monat würden zusätzlich drei bis sechs Veranstaltungen aufgelegt, die sich alle – zumindest die von April bis September – im neuen Flyer für alle vier Landkreis-Museen wiederfänden, der im März herauskommt und „an 1000 Orten im Landkreis ausgelegt wird“, so Westphal. Den Startschuss für die Museumssaison in Brome gibt besagte Gruselführung am Sonntag, 16. Februar, in Kombination mit den dann im Museumscafé angebotenen Kaffeespezialitäten „Winter- und Baiserträume“.

Irish Folk und Irish Whiskey

Ein Muss für Liebhaber von Irish Folk und/oder Irish Whiskey ist dagegen ein solches Konzert mit ebensolchem „Tasting“ am Samstag, 25. April. Regelmäßig einmal im Monat, immer an einem Donnerstag, sollen weiterhin kulturelle Vorträge zu verschiedensten Themen durch den Museums- und Heimatverein Brome angeboten werden: „Das ist Tradition und gelebte Praxis“, weiß Westphal, der auch auf die Workshops in alten Handwerkstraditionen verweist. Zum Beispiel Schmieden für Einsteiger, Bierbrauen, Brettchenweben für Kinder, Bernstein-Schleifen oder Spinnen: „Dafür bieten sich unsere Werkstätten natürlich an.“

Burgfest-Revival?

Aber Westphal und das Burgmuseum sind auch offen für „andere niedrigschwellige Angebote“ wie etwa „Zeitsprung – Brome anno 1626“, die Besucher anlocken: „Wir haben da keine Berührungsängste. Wir sind eine gemeinnützige GmbH und haben ein Interesse daran, Deckungslücken zu schließen.“ Man könne durchaus darüber nachdenken, an Traditionen wie das Burgfest anzuknüpfen, das bis 2010 30 Mal an der Burg und im ganzen Flecken stattgefunden hatte: „Die Location und das Potenzial sind da. Wenn es uns gelingt, einen Partner zu finden, mit dem wir das wuppen können, dann bin ich dafür.“

Von Jörg Rohlfs