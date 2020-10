Brome

Ein paar Jahre ist die Idee schon alt, im Flecken Brome einen Skatepark für Kinder und Jugendliche zu errichten. 2013 machte eine Gruppe Skate-Begeisterter per Facebook-Seite Wind für dieses Vorhaben. Denn: Der Gemeinderat hatte zugesagt, das Vorhaben zu unterstützen – aber unter der Bedingung, dass sich auch genügend Anhänger bei der Verwaltung melden. In der Zwischenzeit gab es immer mal wieder Vorstöße, den Skatepark auf den Weg zu bringen. Auch über einen möglichen Standort auf gemeindeeigener Fläche wurde schon nachgedacht. Unter anderem war einmal ein Gelände am Ohresee im Gespräch.

Drei Module für den Skatepark gibt es schon

Nun, im Jahr 2020, könnte alles gut werden. Nachfrage bei Bürgermeister Gerhard Borchert: „Wir sind in der politischen Abstimmung, noch im Oktober werden wir im Gemeinderat darüber reden und abstimmen.“ Vorgreifen kann und will er der Entscheidung nicht, aber die Vorzeichen stehen gut. Denn: Drei Module einer Skaterbahn hat die Verwaltung „kostengünstig“ schon seit einiger Zeit in petto.

Hartplatz nahe des Schießheims ist als Standort ausgeguckt

Blieb nun nur noch die Frage nach einem geeigneten Standort. Auch diese Hausaufgabe ist inzwischen gemacht und in die Vorlage für den Gemeinderat eingepflegt. „Mit einer Elterninitiative haben wir uns mal angeschaut, wo man die Anlage platzieren kann“, berichtet Borchert. Ergebnis der Beratung: Im Bereich des Sportplatzes gibt es einen Hartplatz, der ehemals von Handballern und Tennisspielern genutzt wurde. „Einige Bürger und Eltern haben den Platz bereits hergerichtet.“ Diesen Platz könne man nun sinnvoll weiternutzen.

Abgestimmt sei das Vorhaben dort auch mit dem benachbarten Schützenverein, so Borchert. Er selbst steht der Entwicklung sehr positiv gegenüber: „So könnten wir ohne viele Kosten eine Bereicherung für Bromer Jugendliche schaffen.“ Stimmt die Politik für Ja, kann das Projekt ziemlich zeitnah umgesetzt werden, so die Prognose von Borchert.

Der Gemeinderat Flecken Brome befasst sich mit dem Thema am Mittwoch, 28. Oktober, ab 19 Uhr im Remmler Hof.

Von Andrea Posselt