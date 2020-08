Seit Tagen streunt ein verwahrloster Hund durch die Samtgemeinde Brome

Samtgemeinde Brome

Mal wurde er in Rühen gesehen, mal in Ehra-Lessien, dann wieder tauchte er in Parsau, Croya und Bergfeld auf: Ein kleiner, blonder, lockiger und mittlerweile sehr verwildert aussehender Hund streunt durch die Samtgemeinde Brome, lässt sich weder mit Leckerli noch sonstwie anlocken. Per WhatsApp-Gruppen und Facebook ist die halbe Samtgemeinde Brome an der Suche beteiligt. Jetzt gibt es endlich eine Spur, wo die Hündin namens Bella oder Elli hingehören könnte.

Es war ein großes Rätselraten, was mit dem Tier passiert ist, wo es wohl herkommt, warum niemand danach sucht, wieso es so viele Kilometer zurücklegt, wie es überhaupt überleben kann ohne Futter. Martina Richter aus Croya erfuhr per Facebook von dem Hund, schaltete den Tierschutz ein und unterstützte die Suche, weil nicht klar war: „Wurde das Tier ausgesetzt, oder ist es irgendwo weggelaufen und sucht jetzt sein Zuhause?“ Andere haben den Hund in Ehra-Lessien im Dorfring gesichtet und berichten ebenfalls, er sehe verwahrlost aus und sei total verängstigt. Versuche, sich ihm zu nähern, schlugen fehl – der Vierbeiner verschwand mit eingeklemmtem Schwanz im Maisfeld.

Um dem Tier wirklich zu helfen, wäre eine regelmäßige Futterstelle sinnvoll

„Der oder die wird schon seit einiger Zeit draußen unterwegs sein“, vermutet Martina Richter, die selber Hundehalterin ist. Sowohl Tierärztin als auch Förster seien informiert, aber bislang half nichts, um an den Streuner heran zu kommen. Martina Richters Vorschlag wird vom Tierschutz Wittingen bekräftigt: Anfüttern könnte helfen. „Der Hund befindet sich in einem so genannten Überlebensmodus“, schreibt der Tierschutz per Mail auf eine Anfrage der AZ. „Er wird sich nicht auf herkömmliche Weise einfangen lassen.“ Um dem Tier wirklich zu helfen, wäre eine regelmäßige Futterstelle sinnvoll, „damit der Hund dann mittels Lebendfalle gesichert werden kann“. Das ist mittlerweile in Bergfeld geschehen, dort wird gefüttert.

Die Spur führt nach Dobberkau in Sachsen-Anhalt

Den sozialen Medien sei Dank gibt es mittlerweile eine Spur: In Dobberkau Ortsteil Bismark in Sachsen-Anhalt ist bereits am 31. Juli eine Hündin verschwunden, deren Bild – mit gepflegtem Fell – und Beschreibung nahe legt, dass sie die Streunerin ist. Neun Jahre ist sie alt, heißt Bella, wird aber oft Elli gerufen. „Sie war läufig und ist einfach vom Grundstück gelaufen“, erklärt Christian Thieß, wie der Hund seiner Eltern verschwand. Der Versuch, sie einzufangen, schlug fehl. Seither ist Bella zig Kilometer gelaufen, allein zwischen Bismark und Ehra liegen gut 50 Kilometer.

Nun hoffen alle Beteiligten auf ein Happy End. Wer Bella sieht, kann sich auf alle Fälle unter Tel. (01 52) 58 44 57 04 direkt an Christian Thieß wenden, der Tierschutz Wittingen ist erreichbar unter Tel. (01 51) 58 56 50 80.

Von Christina Rudert