Voitze

Zwischen Voitze und Ehra kam es auf der Bundesstraße 248 am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Ein Lkw mit Goslarer Kennzeichen und ein Wohnmobil aus dem Landkreis Gifhorn waren zusammengestoßen. Die Straße blieb stundenlang für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

Der Lkw war kurz nach 15 Uhr aus Richtung Voitze kommend auf der B 248 unterwegs, das Wohnmobil kam aus Richtung Ehra. Der Lastwagen kam durch den Zusammenprall in einem kleinen Waldstück neben der Fahrbahn schwer beschädigt zum Stehen.

Aus dem Tank des Lkw drohten 800 Liter Diesel auszulaufen

Die Feuerwehr Ehra-Lessien war als erste vor Ort, sie war um 15.14 Uhr alarmiert worden. Die Wehren aus Voitze und Brome wurden nachalarmiert, insgesamt waren rund 30 Feuerwehrleute unter der Leitung von Gemeindebrandmeister Frank Mosel im Einsatz. Kaum war Brome wieder abgerückt, wurde die Wehr erneut alarmiert, denn der ABC-Zug der Samtgemeinde Brome wurde angefordert. Der Tank des Lastwagens war bei dem Unfall aufgerissen worden, 800 Liter Diesel drohten auszulaufen. Die Brandschützer legten Barrieren und fingen den auslaufenden Treibstoff auf. Auch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Gifhorn wurde hinzugezogen. Für die Brandschützer gab es aber noch mehr zu tun – sie sichertenm Gasflaschen aus dem Wohnwagen.

Ein Mensch kam schwer verletzt ins Krankenhaus, eine andere Person starb noch am Unfallort. Ein Notarzt, der laut Feuerwehr-Einsatzleiter Mosel zufällig mit dem Fahrrad am Unfallort vorbeikam, leistete Erste Hilfe. Und auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Betreuung der Feuerwehrleute nach Unfällen wird durch Corona erschwert

Für die Feuerwehrkameraden sind Unfälle immer eine besondere Belastung, vor allem, wenn dabei Menschen sterben. Und in Zeiten von Corona wird es nicht einfacher. „Die Betreuung der Kameraden nach dem Unfall ist schwieriger. Wir können nicht so zusammensitzen wie sonst, auch in den kommenden zwei oder drei Tagen nicht. Da müssen wir andere Wege finden, beispielsweise draußen das Gespräch suchen, um die Kameraden mit ihren Empfindungen nicht allein zu lassen“, so Mosel.

Nach Auskunft der Polizei dauern die Ermittlungen bis in die späten Abendstunden an, weshalb noch keine weiteren Details genannt werden konnten.

Von Thorsten Behrens