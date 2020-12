Sanierung der Schlesierstraße in Brechtorf vor der Fertigstellung

Brechtorf

„Es geht weiter voran“, kann Rühens Bürgermeister Karl Urban von der Sanierung der Schlesierstraße berichten, die vor rund vier Monaten begann und zwischenzeitlich bautechnisch und coronabedingt für Schwierigkeiten sorgte und in Verzug geriet. Nun aber kann vermutlich sogar der ehemals späteste Fertigstellungstermin eingehalten werden. Obwohl das gar nicht mehr nötig ist.

Verzug scheint bei der Dorferneuerung in Brechtorf so etwas wie ein Leitmotiv gewesen zu sein. So wurde die Sanierung der Straße Vor den Eichen das erste Mal im Jahr 2012 beantragt – saniert wurde sie erst 2016. Auch der Abriss des Röhlschen Hauses samt Neubau von Parkplätzen an seiner Statt an der Vorsfelder Straße zog sich, weil der Förderbescheid nicht an Land kam. Ähnlich, nur anders herum, lief es nun bei der Schlesierstraße, dem letzten Projekt im Rahmen der Dorferneuerung.

Bautrupp zwei Wochen in Corona-Quarantäne

Denn da war der Abschluss der 600 000-Euro-Maßnahme vor Jahresende erforderlich, andernfalls hätten Fördermittelkürzungen gedroht, was auch die Anlieger finanziell zu spüren bekommen hätten. Zunächst kamen im September bauliche Probleme im wahrsten Sinne des Wortes ans Tageslicht, ein anderer Untergrund als vermutet wurde vorgefunden. Der Einbau eines „Geogitters“ als günstige Variante zur Stabilisierung wurde beschlossen. „Und dann gab es einen Coronafall im Bautrupp, der daraufhin zwei Wochen in Quarantäne musste“, berichtet Urban von einer weiteren Verzögerung.

Inzwischen hat der Zeitdruck nachgelassen. Zum einen, weil die Arbeiten nach der Wiederaufnahme gut voran gegangen sind – „die Hälfte der Straße ist schon gepflastert: die Laternen stehen schon alle, einige müssen noch mal gerade ausgerichtet werden“ – zum anderen, weil das zuständige Amt für regionale Landesentwicklung einer Fristverlängerung zur Fertigstellung bis zum 30. Juni 2021 zugestimmt habe: „Aber wir wollen die Maßnahme natürlich vorher abschließen. Wir hoffen, noch vor dem Jahresende“, so Urban.

Regenwasserabflüsse nicht ordnungsgemäß angeschlossen

Im Zuge der weiter gehenden Arbeiten wegen des „schwebenden Lehms“ als Untergrund sei im Übrigen „Pfusch am Bau“ von vor Jahrzehnten festgestellt worden, der erst dafür gesorgt habe, dass dieser Lehm schwebt. Demnach waren die Regenwasserableitungen nicht ordnungsgemäß an die Schächte angeschlossen: „Es trat permanent Wasser ins Erdreich aus.“

Von Jörg Rohlfs