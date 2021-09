Samtgemeinderat Brome: Wie sich die Sitzverteilung ändert

Samtgemeinde Brome

Auch in der Samtgemeinde Brome hat die CDU Stimmen verloren. Lag sie bei der Kommunalwahl 2016 noch mit 44,1 Prozent deutlich vor der SPD (30,4 Prozent), so ist diese Differenz nach dem Wahlsonntag deutlich geschmolzen. Aktuell zieht sie mit 36,5 Prozent und elf Sitzen in den Samtgemeinderat ein (-2). Die SPD hat einen Stimmanteil von 33,3 Prozent und erhält zehn Sitze, einen mehr als vor fünf Jahren. Bei den Grünen ist der Stimmenverlust gering, er sinkt von 8,5 auf 8,4 Prozent, die Zahl der Sitze bleibt mit drei identisch. Die Freie Wählergemeinschaft verliert leicht von 12,4 auf 11,6 Prozent und bekommt nur noch drei statt vier Sitze, die PUL behält einen Sitz. Einzug in den Samtgemeinderat hält erstmals die AfD mit 6,4 Prozent der Stimmen und zwei Sitzen.

Wer gewählt ist:

CDU: Gerhard Borchert, Kerstin Keil, Jörg Böse, Theo Bossert, Ulrich Dörrheide, Tiffany Pufke, Ralf Michel, Joachim Zeidler, Christin Hesselmann, Karl-Heinz Wegner, Michael Müller.

SPD: Wieland Bartels, Martin Zenk, Birgit Berg, Jan Lennart Mietz, Peter Albrecht, Daniel Krause, Christine Siegemund, Angela Grunau-Janke, Jens Raute, Sven Grabowski.

Grüne: Markus Plat, Frank-Markus Warnecke, Soraya Cadeddu.

AfD: Torsten Heilmann, Denis Willing.

FWG: Jürgen Bammel, Lothar Hilmer, Anita Meyer.

PUL: Hermann Jordan.

Die künftige Zusammensetzung der Gemeinderäte:

Bergfeld (9 Sitze): CDU (5): Ute Düsterhöft, Ralf Michel, Markus Heine, Julian Keil, Anika Herhut. SPD (4): Jan Lennart Mietz, Nicole Blaß, Pierre Hilmer, Michael Mietz.

Brome (15 Sitze): CDU (6): Gerhard Borchert, Ulrich Dörrheide, Friedrich-Wilhelm Klopp, Iris Buch, Dr. Alexander Leopold, Nanda Mauer. SPD (2): Rita Lange, Jens Winter. Grüne (2): Volkhard Schuleit, Philine De Bock. FWG (5): Lothar Hilmer, Stefanie Kremeike, Fabian Fehse, Philip Steiner, Ralf Grimm.

Ehra-Lessien (11): CDU (6): Jörg Böse, Dirk Fricke, Benjamin Riecke, Axel Jordan, Katinka Ditges, Daniel Haase. SPD (5): Kirsikka Lansmann, Peter Albrecht, Sven Grabowski, Carolin Grabowski, Gordon Seitz.

Parsau (11): CDU (6): Kerstin Keil, Nils Pohl, Steven Klatt, Manuela Goos, Tina Bartels, Kai Döring. SPD (5): Christine Siegemund, Bernd Schlüter, Ingo Müller, Cindy Wegener, Frank Kuhrs.

Rühen (17): CDU (7): Theo Bossert, Tiffany Pufke, Marc Freier, Claus Lißner, Henning Hoppe, Karl Urban, Christin Hesselmann. SPD (4): Gerhard Fricke, Kim Athena Tratz-Schimmack, Reinhold Braun, Jennifer Schulze. Grüne (1): Wilfried Sievers. AfD (1): Torsten Heilmann. FWG (3): Katja Brauer, Nicole Winter, David Ulbrich. PUL (1): Hermann Jordan.

Tiddische (11): CDU (3): Michael Müller, Michael Krupke, Arne Reinbeck. SPD (7): Wieland Bartels, Daniel Krause, Ramona Haut, Heiko Lehn, Iris Daetz, Marco Langer, Martina Jehnert. Einzelbewerber: Maurice Bove.

Tülau (11): CDU (4): Jens-Torben Trump, Werner Vodde, Franziska Wiesejahn, Christoph Wienecke. SPD (7): Martin Zenk, Birgit Berg, Heiner Taeger, Arne Meyer, Hanna Meyer, Oliver Theimer, Michael Timm.

