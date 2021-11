Samtgemeinde Brome

Eine „Stimmgemeinschaft“ wollen in den kommenden fünf Jahren die drei Fraktionen SPD, FWG, Grüne sowie ein Vertreter der PUL im Samtgemeinderat sein. Sie verfügt damit über 17 von insgesamt 30 Sitzen in diesem Gremium, das sich in der kommenden Woche konstituiert. Die übrigen Sitze verteilen sich auf CDU (elf) und AfD (zwei). Hinzu kommt als stimmberechtigtes weiteres Mitglied der designierte Bürgermeister Wieland Bartels (SPD)

Abgezeichnet habe sich die nun angestrebte Zusammenarbeit schon „bei kurzen Gesprächen nach der Wahl“ im September, wie FWG-Sprecher Jürgen Bammel berichtete, der gemeinsam mit SPD-Sprecher Peter Albrecht und Grünen-Sprecher Frank-Markus Warnecke (nebst NBL-Vorsitzendem Wilfried Sievers) die neue Stimmgemeinschaft am Freitag Vormittag im Bromer Rathaus vorstellte. In den Wochen danach hätten zahlreiche Treffen, auch in größerer Runde stattgefunden.

Grüne und FWG sowie SPD und PUL bilden Gruppen

Dabei sei heraus gekommen, dass es „bei den Themen für die nächsten fünf Jahre in vielen Bereichen Übereinstimmungen“ bei den Beteiligten gebe und sie „Gedanken teilen können. Nicht alle, aber viele“, so Bammel. Dennoch blieben lauten Albrecht, der eines von zehn SPD-Mandaten im neuen Samtgemeinderat innehaben wird, die „Fraktionen eigenständig“. Auch in soweit, als dass die Grünen (drei Sitze) mit der Freien Wählergemeinschaft (ebenfalls drei Sitze) eine Gruppe bilden – sowie die SPD (zehn Sitze) mit dem PUL-Abgeordneten Hermann Jordan aus Rühen.

Ziel der Bildung der Stimmgemeinschaft sei der Wunsch, zu „gestalten und dafür klare Mehrheiten zu schaffen“, so Bammel. Man wolle „Zeichen setzen“ und „bestimmte Dinge voran treiben“. Da die CDU bei der Wahl Sitze verloren habe und es auch „einen neuen Bürgermeister“ gebe, versteht man quasi auch als „Wählerauftrag“, was die Bildung der Stimmgemeinschaft betrifft. Gleichzeitig betonen die Beteiligten, man wolle „nicht an Macht festhalten, sondern Kooperation, auch mit der CDU“.

Klimaschutz, Wirtschaftsförderung und Bürgernähe

Was nun die gemeinsamen Ziele betrifft, so wurde von Albrecht Bürgernähe genannt, die sich ja auch der Bürgermeister auf die Fahnen geschrieben habe. Gleichfalls „Wirtschaftsförderung“, im Besonderen die Akquirierung von Fördermitteln, wie Warnecke mit Blick auf die künftige Bundesregierung hoffnungsfroh ergänzte. „Klimaschutz an erster Stelle, dort wo sich kommunalrechtlich Möglichkeiten bieten“, betonte hinwiederum Bammel.

Im Weiteren genannt wurden zum Themenbereich „lebenswertes Umfeld“ Tourismus im Biosphärenreservat, hier Wohnmobil-Stellplätze an der Burg, die Schaffung eines Familienzentrums, Kita-Plätze, das Projekt „Dorfregion“, die Finanzen respektive Schulden der Samtgemeinde Brome, Breitband-Ausbau dringlich machen sowie zum Thema „Mobilität“ die Stärkung von ÖPNV und Radwegebau.

Keine Zusammenarbeit mit den Vertretern der AfD

Jürgen Bammel betonte, er freue sich darauf, die „zehn neuen, jungen“ und vermeintlich „forschen“ Mitglieder im künftigen Rat „mitzunehmen“, auf das sich „Erfahrung und frisches Blut“ vorteilhaft ergänzten. Eine gemeinsame, in diesem Fall aber kompromisslos ablehnende Haltung nehmen SPD, FWG, Grüne und PUL bei der Frage nach einer Zusammenarbeit mit den erwähnten gewählten Vertretern der AfD ein: Es gab keine Gespräche mit ihnen und es wird auch keine geben, so der Tenor.

