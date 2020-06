Rühen

Fast drei Stunden tagte der Rat der Samtgemeinde Brome kürzlich in der Großturnhalle in Rühen. Rund 20 Tagesordnungspunkte wurden abgearbeitet – darunter auch wichtige Entscheidungen zur geplanten Turnhalle in Parsau und zum Feuerwehrhaus Brechtorf.

Für einen möglichen Turnhallen-Bau an der Parsauer Grundschule wurde eine wichtige Hürde genommen. Der Rat stimmte mehrheitlich dafür, das Vorhaben weiterzuverfolgen und Planungskosten in Höhe von 77 000 Euro in den Haushalt zu stellen. Gegenstimmen kamen aus der CDU-Fraktion, die sich bei der letzten Sitzung pro Hallenbau ausgesprochen hatte. Die CDU sehe den Turnhallenbau als notwendig an und unterstütze diesen auch, erklärte Fraktionssprecher Heino Meyer. Allerdings habe sich die finanzielle Lage durch Corona derart verschlechtert, dass zunächst keine weitere Planung aufgenommen werden sollte, sondern erst, wenn die Situation klarer werde: „Heute, im Dunkel der finanziellen Gegebenheiten, halten wir es für fahrlässig, es jetzt anzuschieben.“

Samtgemeinderat an ungewohnter Stelle: Corona-bedingt wurde in der Großturnhalle in Rühen getagt. Quelle: Alexander Täger

Karl-Peter Ludwig ( SPD) hielt dagegen und forderte, das Projekt so weit zu planen, dass ein Bauantrag gestellt werden könne: „26 Jahre Warteschleife sind nicht mehr hinnehmbar.“ Zu den weiteren Rednern zählte Jürgen Bammel (FWG): Chancen seien vertan worden, dieses Mal sollte sie genutzt werden, meinte er mit Blick auf das Angebot der Gemeinde Parsau, sich mit bis zu 500 000 Euro an den Baukosten zu beteiligen.

Geld und Personalkapazitäten seien endlich, gab Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann ( CDU) zu bedenken. Einen großen Brocken mit Kosten von über 20 Millionen Euro habe die Samtgemeinde etwa am Schulstandort Rühen vor sich, weitere Kita-Plätze müssten auch geschaffen werden. Zudem seien Prioritäten beschlossen worden. Wenn vorrangige Projekte umgesetzt würden, sei es fraglich, ob eine fertige Planung zeitgerecht umgesetzt werden könne. Letztlich setzten sich mehrheitlich die Befürworter durch, das Dauerthema nun zumindest bis zur Planungsreife voranzutreiben.

Grundschule Parsau: Seit langem wünscht sich die Gemeinde eine Turnhalle auf dem Gelände. Nun wurden zumindest die Planungskosten beschlossen. Quelle: Alexander Täger

Der Feuerwehrbedarfsplan wurde einstimmig beschlossen. Damit soll unter anderem die Priorität von Anschaffungen festgelegt werden, allerdings nur soweit es die jeweilige Haushaltslage zulässt, hieß es auf Nachfrage von Ludwig, der die Größe der Feuerwehrhaus-Neubauten in kleineren Orten kritisierte.

Darüber hinaus wurde einstimmig beschlossen, Kinder- und Jugendfeuerwehren einen jährlichen Pauschalbetrag für Ausflüge und Aktivitäten zur Verfügung zu stellen. Entwickelt hat sich dies aus einem Antrag der Grünen, die ursprünglich für alle Feuerwehrmitglieder freien Eintritt im Bromer Freibad vorgeschlagen hatten. Daraufhin wurden die Kinder und Jugendlichen befragt. Aktive erwachsene Feuerwehrmitglieder können zudem kostenlos das Freibad benutzen und eine kostenlose Jahreskarte über den Ortsbrandmeister beantragen.

Beschluss: Zusätzliche Kita-Gruppe einrichten Auch die Kinderbetreuung war ein wichtiges Thema in der jüngsten Sitzung des Bromer Samtgemeinderates. Es soll eine zusätzliche Kita-Gruppe eingerichtet werden. Den größten Bedarf bei Krippen- beziehungsweise Kindergartenplätzen gebe es in Ehra mit 63 Plätzen, gefolgt von Parsau (47), Brome (41) und Tiddische (23). Der Samtgemeindeausschuss hatte laut Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann ( CDU) entschieden, Ehra, Parsau und Brome weiter zu prüfen. Weil neben dem Bedarf als Hauptaspekt auch das Grundstück sowie Parkflächen eine Rolle bei der Bewertung gespielt hätten, plädierte Karl-Peter Ludwig ( SPD) dafür, auch Tiddische künftig weiter mit zu prüfen, „selbst, wenn sie jetzt noch nicht dran sind“. Dies sei in Tiddische laut Ludwig nicht ausreichend geschehen, was auch Tiddisches Bürgermeister Wieland Bartels zuvor in der Einwohnerfragestunde kritisiert hatte, der sich außerdem über fehlende Kontaktaufnahme zur Gemeinde ärgerte. Mehrheitlich stimmte der Rat dafür, Tiddische für weitere Prüfungen einzubeziehen. Des weiteren folgte der Rat der Empfehlung des Fachausschusses, die Kita-Gebühren für diejenigen, die nicht die Notbetreuung nutzten, während der Corona-bedingten Schließung ab dem 20. April auszusetzen. Mit Blick auf mögliche künftige Schließungen – auch aus anderen Gründen – soll die Satzung entsprechend verändert werden: Nach 20 Schließtagen außerhalb der Regelschließtage sollen keine Gebühren mehr fällig werden. Auch bei dem Beschlüssen zum Freibad Brome wurde dem Fachausschuss gefolgt. Wie berichtet, wird mit einer Satzungsänderung unter anderem ein Schließtag möglich – zum Beispiel, falls nicht genügend Personal zur Verfügung steht oder es technische Probleme gibt. Die Tageskarte, die zum einmaligen Eintritt berechtigt, soll in Eintrittskarte umbenannt werden und die Neunerkarten für Aquasport entfallen, da Einzelkarten praktikabler seien.

Der Rat beschloss zudem eine überplanmäßige Mehrausgabe von 160 000 Euro für das Feuerwehrhaus Brechtorf. Unter anderem sind höhere Auftrags- und Materialkosten entstanden, ist der Beschlussvorlage zu entnehmen.

Außerdem wurde Fabian Wernthal zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Feuerwehr Tülau ernannt, es ist bereits seine zweite Amtszeit.

Von Alexander Täger