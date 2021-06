Parsau

Wie geht es weiter in Sachen Turnhalle für Parsau? Der Bromer Samtgemeinderat hat am Donnerstagabend im Parsauer Bürgerzentrum entschieden, dass ein Konzept erstellt werden soll – und zwar schon bis September.

Den Antrag hatte die SPD-Fraktion gestellt. Fraktionssprecher Karl-Peter Ludwig bestand darauf, dass ein Termin – nämlich September, also bevor der Rat sich durch die kommenden Kommunalwahlen verändert – in der Beschlussvorlage steht. Bis dahin sollen die Gemeinde Parsau und die Samtgemeinde-Verwaltung gemeinsam ein Konzept für die Erstellung einer Turnhalle erarbeiten und es dann dem Samtgemeinde-Ausschuss und dem Samtgemeinderat vorlegen. Die sollen es dann beschließen oder ablehnen.

In der vorausgegangenen, längeren Diskussion hatte sich unter anderem Jürgen Bammel (FWG) zu Wort gemeldet. Es gebe immer wieder neue Vorschläge und Diskussionen zum Thema Turnhalle für Parsau, aber kein Ergebnis. „Wir eiern seit Jahren nur rum“, stellte er fest und warb dafür, dem Antrag der SPD-Fraktion zuzustimmen. Das sah Jörg Böse (CDU) ähnlich: Wenn bis nach den Wahlen gewartet werden würde, „fangen wir in neuer Konstellation wieder bei null an“.

Bei einer Enthaltung wurde der Antrag, ein Konzept zu erstellen, angenommen. Hintergrund: Seit vielen Jahren wünscht sich die Gemeinde Parsau eine Einfeld-Turnhalle. Seit die Gemeinde das Angebot gemacht hat, der Samtgemeinde 500 000 Euro zu den erwarteten Baukosten von rund 2,5 Millionen Euro hinzuzugeben, kam wieder Bewegung in die Sache.

Weitere Themen in der Samtgemeinderatssitzung

Beschlossen wurde, im Zuge der Förderung aus dem Digitalpakt die Schulen in der Samtgemeinde ab der dritten Klasse mit interaktiven Tafeln auszustatten. Diese sollen „möglichst zu Beginn des kommenden Schuljahres an den Wänden hängen, wenn es die Lieferzeiten zulassen“, so Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann. Weitere Mittel sollen unter anderem für Laptops und Drucker ausgegeben werden.

Ganztagsschulen: Bei Zuschüssen zur Finanzierung herrschte im Bromer Samtgemeinderat Einigkeit. Quelle: Franziska Kraufmann dpa Archiv

Fraktionsübergreifende Einigkeit im Samtgemeinderat herrschte bei der Bezuschussung zur Finanzierung von Ganztagsschulen. Trotz enormer Kostensteigerungen soll das Ganztagsangebot erhalten bleiben. Das Angebot der Diakonischen Jugend- und Familienhilfe Kästorf habe sich gegenüber den Vorjahren fast verdoppelt auf nun rund 308 000 Euro für das erste Schulhalbjahr 2021/22. Der Samtgemeinderat genehmigte einen Zuschuss von rund 130.000 Euro für das Ganztagsangebot. Aus Sicht der Samtgemeinde, die im vergangenen Jahr eine entsprechende Resolution verabschiedet hat, ist eigentlich das Land für die Kosten zuständig.

Hervorgegangenen aus einem Antrag der Grünen-Fraktion und mehrheitlich zugestimmt wurde der Einrichtung eines Controllings zur Schäden- und Mängelbeseitigung an Schulen. Abgelehnt wurden die Anträge der Grünen über die Einrichtung eines Ruhe- beziehungsweise Friedwaldes sowie einer Förderung durch die Samtgemeinde für die Installation von Photovoltaik-Anlagen. Der Beschluss über eine neue Friedhofsgebührensatzung wurde vertagt. Beschlossen wurde dagegen eine Neufassung der Friedhofssatzung.

Wie aus dem Bericht der Samtgemeindebürgermeisterin unter anderem hervorgeht, ziehen Anfang Juli die ersten Gruppen in den Kita-Neubau in Rühen um.

Von Alexander Täger