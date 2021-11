Samtgemeinderat Brome: Kein Posten für die CDU

Samtgemeinde Brome

Eine konstituierende Ratssitzung dreht sich vor allem um Personalien: Wer leitet den Rat, wer die Fachausschüsse, wen entsenden die Parteien in die Fachausschüsse? Und wer vertritt den Samtgemeindebürgermeister? Einen dieser zwei Stellvertreterposten hätte gerne die CDU als neue Opposition im Bromer Samtgemeinderat für sich reklamiert, wie Fraktionsvorsitzender Jörg Böse zu Beginn der konstituierenden Samtgemeinderatssitzung am Donnerstagabend in Lessien deutlich machte.

„Wir werden bei keiner Position berücksichtigt, obwohl wir mit elf Sitzen die stärkste Fraktion stellen“, so Böse. „Aber wir werden der Mehrheit die Hand reichen, um richtige und gute Lösungen für die Samtgemeinde zu finden.“ Eine überragende Mehrheit: Die SPD hat zehn Sitze, als elfte Stimme kommt Samtgemeindebürgermeister Wieland Bartels dazu, und gemeinsam mit Hermann Jordan von der PUL kommt die Gruppe auf zwölf Stimmen. Für weitere sechs Stimmen sorgt die Stimmgemeinschaft mit Freier Wählergemeinschaft (FWG) und Grünen, die je drei Sitze haben. Und so wurde als erstes Angela Grunau-Janke (SPD) als neue Ratsvorsitzende gewählt. Den Bürgermeister vertreten künftig Martin Zenk (SPD) und Frank-Markus Warnecke (Grüne).

Grüne und Freie Wählergemeinschaft tun sich ebenfalls als Gruppe zusammen

Konstituierende Sitzung: Altersvorsitzender Wilfried Sievers vereidigt Wieland Bartels. Quelle: Christina Rudert

Es gibt im neuen Samtgemeinderat noch eine weitere Gruppe: Grüne und FWG haben sich zusammen getan. Die restlichen beiden Sitze hat die AfD inne. Fraktionsvorsitzende sind Jörg Böse (CDU), Peter Albrecht (SPD), Jürgen Bammel (FWG), Frank-Markus Warnecke (Grüne) und Torsten Heilmann (AfD).

Das zweitwichtigste Gremium hinter dem Rat ist der Samtgemeindeausschuss, der nicht-öffentlich tagt und einige Entscheidungen treffen kann, die anschließend nicht noch einmal öffentlich im Rat behandelt werden müssen. Einstimmig hatte sich der Samtgemeinderat entschieden, die Zahl der Sitze in diese Gremium von sechs auf acht zu erhöhen. Ihm gehören seitens der CDU aus Böse Gerhard Borchert und Kerstin Keil an, für die SPD sind Martin Zenk, Angela Grunau-Janke und Albrecht dabei, die Grünen vertritt Warnecke, die FWG Bammel. Heilmann hat ein Grundmandat inne – Rede-, aber kein Stimmrecht.

Neue Namen für die Ausschüsse signalisieren andere Schwerpunkte

Es bleibt bei fünf Fachausschüssen, aber auf Antrag der SPD werden sie umbenannt und bekommen teilweise neue Zuständigkeitsbereiche. „Als neuer Samtgemeinderat wollen wir etwas andere Signale und Schwerpunkte setzen“, erklärte Albrecht. Die Namen: Schule, Klima-Umwelt-Bau, Jugend-Sport-Soziales, Feuerschutz, Wirtschaft-Entwicklung-Finanzen.

Bartels berichtete, dass er nach seinem Amtsantritt am 1. November noch bei der Bestandsaufnahme sei. „Ich möchte gemeinsam mit allen auf Augenhöhe kommunizieren, respektvoll diskutieren und Lösungen finden.“ Dass so viele neue Mitglieder dem Samtgemeinderat angehören, wertete er als Chance und nutzte die Gelegenheit, sich bei der Verwaltung für die „sehr sehr gute Aufnahme in ein super motiviertes Team“ zu bedanken, das ihm den Einstieg leicht gemacht habe.

Von Christina Rudert