Diese Woche zwei Stellungnahmen zur Hähnchenmast bei Altendorf

Mit zwei Anträgen zum Thema Hähnchenmastanlage wird sich der Rat des Flecken Brome am Dienstag, 23. Juni, ab 19 Uhr im Hotel Hubertus in Zicherie befassen: Astrid Leibach wird für die Grünen den Antrag stellen, eine Petition gegen die Errichtung einer Massentierhaltung bei Altendorf zu verabschieden, und Vertreter von FWG, SPD und FDP verlangen über die öffentliche Behandlung des Themas bei der Ratssitzung hinaus Einsicht in die Akten.

Die Angelegenheit drängt, denn die Sitzung Ende April bei der Bürgermeister Gerhard Borchert erst den Verwaltungsausschuss und dann den Rat über die Voranfrage zum Bau eines Hähnchenmastbetriebs mit drei Ställen für je 60 000 Tiere informieren wollte, war geplatzt: FWG, SPD und FDP hatten im Vorfeld bereits erklärt, an der Sitzung nicht teilzunehmen, weil das Thema nicht-öffentlich behandelt werden sollte. Sie hatten seinerzeit gefordert, schnellstmöglich eine möglichst große Öffentlichkeit einzubeziehen.

Öffentliche Information schwierig

Borchert jedoch wollte zunächst einmal die Politik informieren, um gemeinsam abzustimmen, wie der Rat weiter vorgehen will – am 15. April hatte er eigenen Aussagen zufolge die Informationen über den geplanten Bau erhalten, am 17. April war die Tagesordnung für die Sitzung Ende April mit diesem Thema im nicht-öffentlichen Teil erstellt worden. Und wegen der Corona-Verordnungen war – und ist – eine öffentliche Bürgerinformation mit Platz für möglichst viele Teilnehmer nicht möglich. Der Boykott von FWG, SPD und FDP hatte dazu geführt, dass der Rat Ende April nicht beschlussfähig war.

Ursprünglich hätte bis zum 22. Mai eine Stellungnahme des Flecken zu der Voranfrage beim Landkreis vorliegen müssen – diese Frist ist jetzt vom Landkreis bis zum 30. Juni verlängert worden, sodass der Rat seine Stellungnahme am Dienstag beschließen kann. Der Antrag von Astrid Leibach geht dahin, dass dieser Stellungnahme eine Petition des Rates gegen die geplante Anlage beigelegt wird, die ebenfalls an den Landkreis als Entscheidungsträger für dieses Vorhaben geht.

In der Stellungnahme selber geht es nicht um eine inhaltliche Diskussion des Bauvorhabens, sondern um planungsrechtliche Fragen. Und wie viel Einfluss Samtgemeinde und Flecken auf das Projekt haben, hängt nicht zuletzt davon ab, ob es sich um eine gewerbliche oder um eine privilegierte, landwirtschaftliche Anlage handelt – Kriterium zur Unterscheidung ist, ob der Betrieb die überwiegende Menge des Futters für die Masthähnchen auf eigener Fläche anbaut. Für eine gewerbliche Anlage wäre ein Bauleitplanverfahren mit Flächennutzungs- und Bebauungsplan erforderlich, Samtgemeinde und Flecken, die die Planungshoheit haben, könnten Einfluss nehmen. Für einen privilegierten Betrieb hingegen sind diese Planungen nicht erforderlich, der Landkreis ist alleinige Genehmigungsbehörde.

Bauausschuss empfiehlt Petition

Der Bauausschuss der Samtgemeinde hat sich bereits vor etwa zwei Wochen mit dem Thema befasst und dem Samtgemeinderat mehrheitlich eine Resolution gegen die Mastanlage empfohlen. Der Samtgemeinderat wird sich am Donnerstag, 25. Juni, ab 19 Uhr in der Großturnhalle in Rühen mit dem Thema befassen.

Sowohl für die Sitzung des Flecken-Rates als auch für die Samtgemeinderatssitzungen müssen Zuhörer sich anmelden, die Zahl der Plätze ist begrenzt.

