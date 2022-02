Brome

„Unseren finanziellen Möglichkeiten sind Grenzen gesetzt, aber wir setzen trotzdem den Fokus darauf, unseren Pflichten nachzukommen. Schulen sind wichtig“, erklärt Bromes Samtgemeindebürgermeister Wieland Bartels im Nachgang zur jüngsten Schulausschusssitzung. Ziel sei es, die Schulen in Trägerschaft der Samtgemeinde „auf Stand zu bringen. Auch wenn wir damit eine große Aufgabe vor der Brust haben“.

Deutlich würde dies unter anderem in dem Bemühen, alle Anträge der Schulen im Rahmen der laufenden Haushaltsplanungen zu berücksichtigen. Neben dem Regelbudget von 70 000 Euro sollen deshalb zusätzlich noch einmal mehr als 100 000 Euro in 2022 zur Verfügung gestellt werden, um die Wünsche zu erfüllen – die mithin solche sind, „denen wir mittlerweile nachkommen müssen“, so Bartels. Als Beispiele nennt er für die Grundschule Parsau Malerarbeiten in den Klassenräumen und eine Erneuerung der Beleuchtung, für Brome ein neues Eingangstor und eine Regenwasser-Drainage auf dem Schulhof.

Turnhalle in Brome sanieren oder neu bauen?

Weitere 50 000 Euro sollen in diesem Jahr aufgewendet werden, um endgültig die öfter gestellte Frage zu klären, ob die Turnhalle der letztgenannten Grundschule – die mit Ausnahme eben dieser Halle vor fünf Jahren grundlegend erneuert wurde – „überhaupt noch sanierungsfähig ist oder wir neu bauen müssen“. Derzeit gehe man noch von Ersterem aus und wolle deshalb die Halle auf jeden Fall „fit halten für den Schulsport“.

Auch besagtes Auf-Stand-bringen sei „langfristig angelegt“, wie Bartels erklärt. „2022 fangen wird an.“ Bis 2026 soll eine noch zu erstellende „Mängelliste“ – nach einer „Priorisierung“ der Vorhaben dann abgearbeitet werden: „Ähnlich wie bei einem Feuerwehrbedarfsplan.“ Für das bis 2027 geplante, viele Millionen schwere Großprojekt „Schulstandort Rühen“, stehen im aktuellen Haushaltsentwurf lediglich 600 000 Euro, ein Übertrag aus dem Vorjahr. Richtig weiter gehen soll es dort 2023. In Angriff genommen werden soll die Turnhalle in Parsau noch in diesem Jahr, was sich ebenfalls im Etat niederschlägt.

Grundschule Ehra: „Das ist kaum mehr zu leisten“

„Kaum mehr zu leisten“: Fast die Hälft der Grundschüler in Ehra sind Flüchtlingskinder. Quelle: Peter Zur Archiv

Thema im Schulausschuss war auch das Problem, dass aufgrund der zentralen Flüchtlingseinrichtung des Landkreises in Lessien die Grundschule in Ehra einen fast 50 Prozent betragenden Anteil an Kindern beschult, die wenig oder kein Deutsch sprechen: „Das ist kaum mehr zu leisten“, sagt der Samtgemeindebürgermeister mit Blick auf das Kollegium. Außerdem leide der Unterricht, so Bartels mit Blick auf die Deutsch sprechenden Schüler.

Die Samtgemeinde Brome, wo im Landkreis Gifhorn „mit Abstand“ die meisten Flüchtlinge untergebracht seien, könne dieses Problem allein nicht lösen – ebenso wenig, wie generell die Aufgabe ihrer Integration. „Wir sind auf Unterstützung durch den Landkreis und seine anderen Kommunen angewiesen.“ Was die Beschulung der Flüchtlingskinder angeht, so läuft nach Bartels Worten eine rechtliche Prüfung für ein vereinfachtes Prozedere ihrer „automatischen Verteilung“ auch auf umliegende Grundschulen.

Ausschreibung für 40 digitale Schultafeln startet

Vermeldet wurde vom Bürgermeister, dass nach Anlaufschwierigkeiten beim IT-Verbund des Landkreises Gifhorn, dem auch Brome angehört, die europaweite Ausschreibung von zirka 40 digitalen Schultafeln nun erfolgen wird – und „die Tafeln bis Ende des Jahres da sind“. Vermeldet wurde auch, dass die Grundschule Rühen eine erste Klasse mehr und dieser Jahrgang damit vierzügig sein werde. Bei der für die gewünschte Umwandlung der Grundschule Ehra in eine Ganztagsschule essenzielle Frage der „Raumsituation“, sei man mit der Gemeinde überein gekommen – so dass man davon ausgehen könne, zum nächsten Schuljahr damit zu starten.

Von Jörg Rohlfs