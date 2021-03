Samtgemeinde Brome

Eine Gruppe von Eltern aus Ehra-Lessien und Tülau, deren Kinder kommendes Schuljahr die Ganztagsschule Brome besuchen sollen, wirft der Verwaltung „grobes Versäumnis“ vor, weil lange bekannt sei, dass dort nicht genügend Plätze zur Verfügung stehen werden, aber „nichts unternommen“ wurde und deshalb ein Losentscheid drohe. Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann indes verweist unter anderem auf ausstehende verbindliche Anmeldungen.

„Die Samtgemeinde weiß seit August, dass die Anmeldezahlen die räumlichen Kapazitäten übersteigen“, sagt Mutter Nadine Schallat. Sie selbst habe erst jetzt davon erfahren und sich darauf hin mit elf weiteren betroffenen Familien aus Ehra-Lessien und einer aus Tülau kurz geschlossen, ein Schreiben verfasst, das die Situation aus deren Sicht darlegt, und dieses verschickt an die Samtgemeindeverwaltung, Mitglieder des Schulausschusses sowie die Fraktionsvorsitzenden im Rat.

„Höchst unfair und intransparent“

Laut Samtgemeinde solle ein Losverfahren das Problem lösen, mit dem Ziel, abgewiesene Kinder auf die Ganztagsgrundschulen in Rühen oder Parsau zu verteilen“, monieren die Eltern, die dies entschieden ablehnen „als höchst unfair und intransparent“. Nicht zu reden von unnötig langen und deshalb „unzumutbaren“ Schulwegen für Sechsjährige.

Im Schreiben heißt es weiter, dass „die Zeit drängt“, auch weil „die Problematik nach Bekanntwerden“ nicht angegangen wurde: „Wir fordern daher eine zufriedenstellende und zeitnahe Lösung zum Wohle der Kinder und ihrer Eltern.“ Diese könnte laut Schallat darin bestehen, dass entweder in der Grundschule Ehra eine Bromer-Ganztags-Niederlassung entsteht oder in Brome ein Container aufgestellt wird.

„Wir werden uns alle Lösungsmöglichkeiten angucken“

„Wir werden uns alle Lösungsmöglichkeiten angucken“, erklärt Manuela Peckmann auf AZ/WAZ-Anfrage – zunächst im Schulausschuss, der am 25. März zusammenkommt. Sie selbst sieht „die Situation etwas entspannter“, denn noch kenne man die konkreten Anmeldezahlen gar nicht, sondern nur voraussichtliche. Die Eltern von Kann-Kinder könnten sich noch bis Ende April entscheiden, ob diese eingeschult werden sollen.

Raumsituation kurzfristig anpassen?

Sie glaube noch nicht daran, dass es in Brome mehr Anmeldungen geben wird als Plätze und das Losverfahren, das „in Städten und an Gymnasien gang und gäbe ist“, zur Anwendung kommt: „Wir hatten öfter schon einmal die Situation, dass es hätte knapp werden können.“ Und falls doch ein Überhang entstehen sollte, der in der ersten Klasse in Brome eine Dreizügigkeit nötig machen würde, gebe es „schon Ideen, wie man die Raumsituation kurzfristig anpassen könnte“, so die Bürgermeisterin.

Kinder aus Ehra-Lessien an dortiger Schule halten

Unabhängig davon sollte es auch Ziel sein, Kinder aus Ehra-Lessien in der dortigen Schule, die sich von den Schülerzahlen her am Minimum bewege, zu halten, indem Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden, räumt Peckmann ein. Denkbar seien sowohl ein Hort als auch besagte Außenstelle der Bromer Ganztagsschule. Letzteres bedürfe einer Positionierung seitens der Schule.

Mit Kehrseite der Medaille leben

Man habe sich in der Samtgemeinde seinerzeit dafür entschieden, viele und deshalb vergleichsweise kleine Grundschulstandorte vorzuhalten. Das mache es schwierig, „auf Schwankungen bei den Anmeldezahlen zu reagieren“. Mit dieser Kehrseite der Medaille müsse man nun leben und aus diesem Grund „zeitweilig kreativ werden“, so Peckmann.

