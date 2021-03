Samtgemeinde Brome

„Ich bin absolut bestürzt“, so kommentiert Tiddisches Bürgermeister Wieland Bartels die „Drohung“ des Innenministeriums, die die Gemeinde über den Landkreis Gifhorn gerade in Form eines Erlasses erreicht habe, wonach ab 2022 denjenigen Kommunen der Haushalt nicht genehmigt werden kann, die weder Jahresabschluss noch Eröffnungsbilanz vorlegen können – wie es unter anderem auch bei den Gemeinden in der Samtgemeinde Brome der Fall ist. Bartels erwägt Boykottmaßnahmen.

Würde der Erlass angewendet, würden die betreffenden Gemeinden praktisch handlungsunfähig gemacht. Dabei hätten diese „Schwächsten auf der untersten Ebene“ rein nichts mit den ursächlichen Versäumnissen zu tun: „Ich sehe hier ein komplettes Versagen beim Landkreis und der Samtgemeinde, die es seit fast zehn Jahren nicht hinbekommen, uns endlich die Eröffnungsbilanzen zukommen zu lassen“, so Bartels, der dafür auch „keinerlei Erklärung“ habe.

Gemeinderat wird über Aussetzung diskutieren

„Eine Frechheit“ sei angesichts dessen eine der Gemeinde „vor langer Zeit“ vom Landkreis gestellte „Teilrechnung für die Arbeiten an der Eröffnungsbilanz. Diese haben wir bisher bewusst nicht bezahlt, weil wir bisher nie auch nur eine belastbare Aussage zur Bilanz bekommen haben“, so Bartels, der nun weiter gehende Schritte in diese Richtung in Erwägung zieht: Der Tiddischer Gemeinderat werde darüber diskutieren, die Zahlung von Kreis- und Samtgemeindeumlage auszusetzen, „bis den Aufgaben endlich nachgekommen wird“. Es könne nicht sein, „dass uns ehrenamtlich Engagierten die Pistole auf die Brust gesetzt wird für etwas, das von Hauptamtlichen verbockt wurde“.

Beifall für Bartels’ Idee kommt von seiner Amtskollegin aus Parsau, Kerstin Keil: „Sehr gut, wir wären sofort dabei.“ Dass die Samtgemeinde die Gemeinden beim Thema Jahresabschluss und Eröffnungsbilanz schon seit so langer Zeit vertröste, „ist ein Skandal“. Die Gemeinden planten ihre Haushalte ohne eine verlässliche Grundlage, „das geht gar nicht“. Keil geht davon aus, dass angesichts der aktuellen Ankündigung des Ministeriums Jahresabschluss und Eröffnungsbilanz am Donnerstag, 4. März, nachdrücklich thematisiert werden beim „Bürgermeistergespräch“ anlässlich der Vorstellung des Samtgemeindehaushalts 2021.

