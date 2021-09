Samtgemeinde Bome

Wieland Bartels heißt der neue Bürgermeister der Samtgemeinde Brome, der am 1. November sein Amt antreten wird. Wie hat er am Sonntag seinen Sieg bei der Stichwahl gegen Noch-Amtsinhaberin Manuela Peckmann gefeiert? Wie bereitet er sich jetzt auf das neue Amt vor? Die AZ hat nachgefragt.

„Es kamen immer mehr Leute ins Bürgerhaus in Tiddische und haben mit mir gefeiert. Zwischendurch bin ich mal nach Hoitlingen ins Dorfgemeinschaftshaus gefahren, da war es ebenso. Auf meine Gemeinde ist eben Verlass“, freute sich Wieland Bartels. Er selbst trinke zwar keinen Alkohol, doch gefeiert worden sei trotzdem wie bei einer Geburtstagsfeier. „Ich war gegen 3,30 Uhr, 4 Uhr im Bett.“ Am Montag stand dann erst einmal an, die zahlreichen Nachrichten zu lesen und zu beantworten. Und in den nächsten Tagen will Bartels einen Dank für alle seine Helfer organisieren. „Denn das war eine Teamleistung. Ohne meine Helfer wäre das nicht zu schaffen gewesen. Jetzt sollen sie sich auch einmal feiern.“

Nominierung: Im Oktober gab die SPD in der Samtgemeinde Brome bekannt, dass Wieland Bartels (3.v.r.) als Kandidat für die Bürgermeisterwahl antritt. Quelle: Thorsten Behrens

Tiddische braucht jetzt einen neuen Bürgermeister

Für Bartels stehen zum 1. November dann gleich zwei Amtsübergaben an. Derzeit ist der SPD-Mann noch Bürgermeister der Gemeinde Tiddische. „Da müssen wir in der Fraktion jetzt das weitere Vorgehen besprechen.“ Solche Gespräche habe es natürlich schon vor der Wahl gegeben, doch jetzt würden sie konkreter. „Ich werde meinen Nachfolger einarbeiten“, sagt Bartels – sieht da aber keine großen Herausforderungen. Denn in den neuen Gemeinderat, der sich zum 1. November konstituiert, seien weitgehend Leute gewählt worden, die bereits in der vorigen Legislaturperiode dabei gewesen sind. „Die stehen inhaltlich in den Themen, die in der Gemeinde wichtig sind.“

Bartels will jetzt die Verwaltungsmitarbeiter kennenlernen

Für seinen neuen Posten als Samtgemeindebürgermeister gebe es in den kommenden Wochen zwei Prioritäten, sagt Bartels. „Ich kenne viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Aber die anderen möchte ich jetzt schnell kennen lernen. Ich möchte sehen, wie die Stimmung im Hause ist, um eine gute Zusammenarbeit umzusetzen.“ Der zweite Punkt seien Gespräche mit Noch-Amtsinhaberin Manuela Peckmann (CDU). „Eine gute Übergabe ist wichtig. Den Ablauf muss ich mit ihr absprechen.“ Schwierigkeiten sieht er dabei nicht auf sich zukommen: Manuela Peckmann hatte sich noch am Sonntagabend als faire Verliererin erwiesen und ihn gleich angerufen und gratuliert, nachdem das Endergebnis feststand.

„Der Wahlkampf war schon heftig, aber die eigentliche Arbeit fängt jetzt erst an. Aber bin ich froh darüber, denn jetzt kann ich endlich loslegen, muss nicht mehr warten“, erklärt der neue Samtgemeindebürgermeister. Auf die neuen Aufgaben könne er sich voll konzentrieren, denn mit seinem Arbeitgeber, die Westermann-Gruppe, sei alles geklärt. „Mein Chef und meine Kollegen und Kolleginnen haben mit mir mitgefiebert.“ Noch am Montagnachmittag setzte sich Bartels an seinen Plan „Was, wer, wann, wie, wo“. Grob gab es den da schon, doch jetzt ging und geht es ums Detail. „Und vieles wird sich in den kommenden ein, zwei Wochen ergeben.“

Von Thorsten Behrens