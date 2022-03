Bergfeld

Nicht nur den Haushalt 2022 verabschiedete der Bromer Samtgemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Gasthaus „Zur Post“. Er beschloss auch, in der Verwaltung die Stelle eines Wirtschaftsförderers zu schaffen – und außerdem einen Klimaschutzmanager oder eine Klimaschutzmanagerin einzustellen. Letzteres bei sechs Gegenstimmen.

Frank-Markus Warnecke, der den Antrag gestellt hatte, erläuterte, dass die Finanzierung des Managers für zwei Jahre mit 70 Prozent über ein Förderprogramm erfolgen könne. Eine Verlängerung um weitere drei Jahre sei möglich. In Aussicht stehende „Einsparpotenziale“ würden die Kosten-Nutzen-Rechnung zudem verbessern. Der Klimaschutzmanager solle „mit geballter Fachkompetenz“ ein Konzept für die Samtgemeinde zur Klimaneutralität erarbeiten, aber auch Ansprechpartner für die Mitgliedsgemeinden sein. Als Vorbild und Berater könne die Samtgemeinde Meinersen dienen, die bereits einen Klimamanager beschäftige.

Nicht alle wollten den Klimaschutzmanager

Viele, aber nicht alle Mitglieder des Rates waren von der Idee begeistert. Gegenwind und -stimmen kamen von der AfD und der CDU. Namentlich Kerstin Keil erklärte, man habe mit dem Geld – rund 20.000 Euro muss die Samtgemeinde jährlich selbst aufbringen – „andere Sachen zu tun“, besonders in den Schulen. Zudem wurden Zweifel laut, dass jede Kommune „ihr eigenes Süppchen kocht“ und ob sich überhaupt jemand für den auszuschreibenden Posten bewerben werde.

Nur eine Gegenstimme gab’s bei der Abstimmung zum Stellenplan 2022, der auch die „Umnutzung“ einer Stelle in der Verwaltung zu einem „Wirtschaftsförderer“ beinhaltet. CDU-Fraktionssprecher Jörg Böse fand die Vorstellung „gut, jemanden zu haben, durch den wir Kenntnis von Förderprogrammen bekommen“, um auf diese Weise finanzielle Vorteile für Samtgemeinde und Gemeinden zu generieren. Ehrenamtliche Bürgermeister könnten dies nicht leisten.

Haushalt defizitär, Kreditrahmen aber „nicht schlimm“

Samtgemeinderat Die Sitzung fand diesmal in Bergfeld statt. Quelle: Jörg Rohlfs

Ohne Gegenstimme passierte der Haushalt der Samtgemeinde den Rat. Mehr als die Hälfte des Budget sind Personalkosten (2,7 Millionen Euro), weitere große Posten sind die Bauunterhaltung und der Zuschuss zum Ganztagsunterricht (282.000 Euro), so Fachbereichsleiter Alexander Pede. Zwar sei der Haushalt defizitär, die Höhe des Kreditrahmens jedoch „nicht schlimm“.

600.000 Euro für Schulstandort Rühen reichen nicht

Peter Albrecht (SPD) bezeichnete das Zahlenwerk als „rundes Paket“. Allerdings werde die Kommune wegen seiner „schlanken Form langfristig zu leiden haben“. Auch Jörg Böse hätte sich gewünscht, dass die Sanierung des Schulstandorts Rühen im aktuellen Haushaltsjahr „mehr Fahrt aufnehmen würde. 600.000 Euro reichen da nicht“. Jürgen Bammel (FWG) erklärte, es sei „schon lange kein Haushalt mehr so sauber durchgegangen“.

Neue Fahrzeuge und ein Zelt für die Feuerwehr

Zuvor hatte der Rat die haushaltsrelevanten Posten zur Ausstattung der Feuerwehren abgesegnet. Demnach bekommt unter anderem Rühen ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) für 420.000 Euro, Tülau ein Tragkraftspritzenfahrzeug (190.000 Euro) sowie Brome einen gebrauchten Generator (3000 Euro) und für die Samtgemeindefeuerwehr wird ein aufblasbares Zelt (16.000 Euro) angeschafft.