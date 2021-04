Samtgemeinde Brome

„Viele sagen, es reicht, was wir haben“, nennt Tiddisches Bürgermeister Wieland Bartels einen der Gründe: Während der dreimonatigen Vorvermarktungsphase von Glasfaser-Anschlüssen in den Schwarzen Flecken im Samtgemeindegebiet wurde nicht die für eine Umsetzung erforderliche Vertragsabschlussquote erreicht, der Anbieter Giffinet hat die Frist nun bis zum 17. Mai verlängert.

Schwarze Flecken sind Gebiete, in denen über Kupferleitungen und mit Verstärkern Datenraten von mehr als 30 MBit/s vorhanden sind. „Bei manchen sind so 100 oder 200 MBit/s drin. Warum sollten sie da wechseln?“, meint auch Bartels Ehra-Lessiener Amtskollege Jörg Böse und gibt selbst gleich die Antwort: „Weil diese Technik das Ende der Fahnenstange erreicht hat und nicht mehr weiter entwickelt wird.“

„Aufklärungsarbeit funktioniert am besten im direkten Dialog“

„Dass wir nicht persönlich vor Ort sein können, trägt auf jeden Fall zur langsamen Entwicklung der Quote bei“, bezieht sich Inga Lassen von Giffinet auf die Tatsache, dass wegen der Corona-Regeln persönliche Beratungstermine nicht hätten stattfinden können. Besonders in „versorgten Gebieten“ funktioniere „Aufklärungsarbeit“ am besten „im direkten Dialog“.

Erfahrungsgemäß sei es auch der Fall, dass die Quote in Schwarzen Flecken „etwas langsamer“ ansteige als in unterversorgten Regionen: „Auch wenn ein Kabel-Anschluss zum Beispiel ein Shared-Medium ist, wo die Geschwindigkeit zu Stoßzeiten geringer ausfallen kann, ist das für einige heute ausreichend“, konstatiert Lassen. Wichtig sei jedoch der Blick in die Zukunft, da die Digitalisierung und die Nutzung von Anwendungen im Internet weiter stark zunehmen werden. „Langfristig wird jeder Haushalt auf einen Glasfaseranschluss angewiesen sein.“

Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig ein vernünftiges Datenvolumen ist

Das glaubt auch Böse: „Die Pandemie mit Home-Office und Distanz-Unterricht hat gezeigt, dass ein vernünftiges Datenvolumen wichtig ist.“ Ein anderer Grund für das schleppende Vertragsabschluss-Geschehen könnte seiner Ansicht nach auch der damit einher gehende Anbieterwechsel sein: „Vielleicht schreckt die Vorstellung einer Veränderung die Leute einfach ab.“ Verständlich sei derartige Zurückhaltung vor allem bei älteren Leuten, „die nichts weiter im Haus haben als einen Telefonanschluss und auch nichts anderes mehr wollen“.

„Für längere Zeit die letzte Chance“

Wenn man aber schon jetzt über Kupfer bandbreitenmäßig voll ausgerüstet sei, könnten die laufenden Kosten kein Argument gegen Glasfaser sein: „Das nimmt sich dann nicht viel“, meint Bartels, der „Standortvorteile, auch für Unternehmen“ ins Feld führt und „vorausschauendes Handeln“ anmahnt, auch weil die aktuelle Kampagne „für längere Zeit die letzte Chance sein wird“ für Bandbreiten bis 1 Megabit und vor allem „einen kostenlosen Hausanschluss“.

„Wir haben in vergangenen Vermarktungen von Schwarzen Flecken keine Probleme gehabt, die 60 Prozent zu erreichen, und sind auch im Landkreis Gifhorn weiterhin optimistisch“, erklärt Inga Lassen. Aktuell liege die Quote im Ausbaugebiet 1, das mit den Samtgemeinden Brome und Isenbüttel ein so genanntes Cluster bildet, in der erstgenannten bei knapp 50 Prozent und in der anderen bei „etwas über 33 Prozent“.

Glasfaser-Leitungen: Für einen Ausbau muss die 60-Prozent-Quote erreicht werden. Quelle: dpa Archiv

Am Ende der Vorvermarktungsphase ist die Durchschnittsquote im gesamten Cluster Ausschlag gebend: Wurde mit mindestens 60 Prozent aller Haushalte ein Vertrag geschlossen, gilt der Ausbau für den Anbieter als wirtschaftlich und wird in Angriff genommen.

Von Jörg Rohlfs