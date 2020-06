Politik befürwortet Resolution gegen Hähnchenmastanlage

Samtgemeinde Brome

In Altendorf ist eine Hähnchenmastanlage geplant, eine Bürgerinitiative hat sich dagegen formiert. Bei der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Samtgemeinde war das Vorhaben nun Thema.

Zuständig für die Genehmigung der Anlage ist zwar nicht die Samtgemeinde Brome, sondern der Landkreis Gifhorn. Die Samtgemeinde muss aber als so genannte „Trägerin öffentlicher Belange“ – in diesem Fall des Flächennutzungsplans (F-Plan) und des Brandschutzes – bei solchen Bauvorhaben angehört werden und eine Stellungnahme abgeben.

Anzeige

So transparent wie möglich

Normalerweise sei dies ein behördeninterner Vorgang, und es sei ungewöhnlich, dass dies vom Rat behandelt werden solle, erklärten Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann und Ausschussvorsitzender Peter Albrecht. Aber weil das Thema brisant sei und es ein großes öffentliches Interesse gebe, werde „ganz bewusst“ so vorgegangen, so Peckmann. „Wir möchten es von unserer Seite so transparent, wie wir es rechtlich dürfen, gestalten.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Stellungnahme betrifft nur planungsrechtliche Fragen des F-Plans und des Brandschutzes. „Wir stimmen hier nicht mit Ja oder Nein über das Projekt ab“, stellte Albrecht bei der Einwohnerfragestunde klar, dass man lediglich im Rahmen dieser Möglichkeiten Stellung beziehen könne. Fachfragen, etwa zu Umwelt, Tierschutz oder Gesundheit, müsse der Kreis als Genehmigungsbehörde klären. Das Entscheidende sei laut Albrecht, ob es sich um eine gewerbliche oder eine landwirtschaftliche Anlage handele. „Das prüft aktuell der Landkreis.“ Denn weil es sich um eine Bauplanung im Außenbereich handelt, müsste für eine gewerbliche Anlage ein Bauleitplanverfahren inklusive Flächennutzungs- und Bebauungsplan durchgeführt werden. Eine landwirtschaftliche Anlage dagegen sei laut Gesetz privilegiert und der Landkreis zuständig: „Dann sind wir außen vor.“ Solange dies nicht geklärt sei, „gehen wir davon aus, dass es sich um eine gewerbliche Anlage handelt.“ Inklusive der Punkte zum Brandschutz wurde die Stellungnahme einstimmig verabschiedet.

Forderung der Zuhörer

Möglich ist aber, zusätzlich eine Art Resolution zu verfassen und an den Kreis zu leiten. Das wurde von Zuhörern gefordert und von Ausschussmitglied Frank-Markus Warnecke (Grüne) beantragt. Direkten Einfluss auf das Verfahren werde ein solches Schreiben allerdings nicht haben, merkte Peckmann an.

In seiner Begründung für den Antrag warb Warnecke für eine Positionierung des Rates. Er argumentierte unter anderem, dass ein solches Vorhaben heutzutage „von großen Teilen der Bevölkerung“ abgelehnt werde. Das zeige sich auch am großen Zulauf der Bürgerinitiative. Lothar Hilmer (FWG) schloss sich dem Antrag ebenso an wie Fred Marhenke ( SPD). Ulrich Dörrheide ( CDU) sagte, er sei davon ausgegangen, dass eine Stellungnahme zu dem Vorhaben „unter der Prämisse der Privilegierung“ abgegeben werden solle. Sei dies nicht der Fall, „haben wir einen völlig anderen Sachverhalt“, sah er für eine gewerbliche Anlage dann keine Chance auf Umsetzung. Er kritisierte unter anderem den pauschalen Vorwurf aus der Einwohnerfragestunde zur Verwendung von Antibiotika. Dirk Fricke ( CDU) sagte, die Resolution dürfe keine „Anklageschrift“ gegen die Landwirtschaft an sich sein, sondern müsse sich auf die geplante Anlage beziehen.

Thema auch im Samtgemeinderat

Der Fachausschuss war bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen mehrheitlich für die Formulierung einer Resolution. In dem noch von der Verwaltung zu erstellenden Text soll sich grundsätzlich gegen das Vorhaben ausgesprochen werden, unter anderem sollen Punkte wie eine ablehnende Haltung der Bevölkerung sowie Bedenken zu Umwelt- und Gesundheitsfragen Erwähnung finden. Dieser soll auf der Agenda der Samtgemeinderatssitzung am 25. Juni stehen.

Lesen Sie auch:

Von Alexander Täger