Zurzeit gibt es in der Samtgemeinde Brome viel Bewegung bei der Schaffung neuer Betreuungsplätze: Die Kita in Rühen steht vor der Fertigstellung, geplant ist ein Anbau in Brome und ein Neubau in Ehra. In Tiddische wurden die Kapazitäten ohne Baumaßnahmen erweitert.