NBL wirbt bei Jugendlichen um Unterstützung

Parsau

In diesem Jahr wird der NBL 25 Jahre alt. Grund genug, für den eigenen Fortbestand zu sorgen. Unter anderem indem man mit einem Ideen-Wettbewerb Jugendliche für den Naturschutz-Gedanken interessiert. Dafür warb der Verein jetzt gemeinsam mit der Jugendförderung der Samtgemeinde im gut gefüllten Jugendtreff in Parsau.

Wissen weitergeben

„Wir sind heiß auf eure Ideen“, erklärte NBL-Chef Wilfried Sievers den Anwesenden. Man wolle nicht über, sondern mit“den Jugendlichen reden und erfahren, welche Erwartungen diese hätten und was sie über Naturschutz denken würden: „Wir wollen mit euch etwas auf den Weg bringen und unser über Jahrzehnte gewachsenes Fachwissen einbringen und weitergeben.“ Die Jugend sei aktiv, konstatierte Sievers mit Verweis auf die Fridays4Future-Bewegung, brauche aber Unterstützung. Insbesondere in ländliche Regionen.

Der NBL verfüge über die nötige Infrastruktur und Logistik, um als „Plattform für Ideen“ der Jugendlichen zu dienen und diese organisatorisch zu entwickeln: „Ihr seid die nächste Generation.“ Wenn man den Verein langfristig erhalten wolle, müsse man „die Jugend ins Boot holen“, räumte der NBL-Vorsitzende die Notwendigkeit ein. „Wir hoffen, dass wir so weiter kommen.“

Viel bewegt

Der Verein habe in der Vergangenheit viel bewegt und sei in Kindergärten und den Schulen mit Aktionen präsent: „Aber außerhalb der Einrichtungen fehlt es noch“, so Sievers, der im Jugendtreff sowohl von seinem Vorstandskollegen Michael Schnehage als auch vom neuen Vorsitzenden des Imkervereins Brome, Robert Schneider, und Mitarbeiterinnen der Jugendförderung beim Leisten von Überzeugungsarbeit beim Zielpublikum unterstützt wurde.

„Für alles offen“

Die rund 20 Jugendlichen jeden Alters, die an diesem Abend im Treff waren, wirkten ob der gut gemeinten und geballten Einwirkung auf sie indes ein wenig überfordert und hielten mit den gewünschten Ideen noch ein wenig hinter dem Berg. Nur einer nannte die Klassiker „Müllsammeln“ und „Pflanzaktion“. Aber der NBL wäre nicht 25 Jahre alt geworden, wenn er sich schnell entmutigen lassen würde: „Wir sind für alles allen“, so Sievers.

Naturschutz-Wettbewerb

Man schlug als „coole Aktion“ eine abendliche Fledermaus-Exkursion mit anschließendem Grillen vor, eine Radtour durch den Drömling und propagierte, wie gewinnbringend es sei, „für andere etwas zu tun“. Und der Rahmen des Naturschutz-Wettbewerbs zum Jubiläum wurde auch vorgestellt. Demnach können die guten Ideen, ausformuliert auf „maximal zwei DIN-A4-Seiten“, bis zum 30. Mai beim NBL eingereicht werden. Danach werde „ausgewertet“, so Sievers, und es würden „jugendgerechte Preise“ vergeben.

Die Naturschutz-Ideen sollen dann aber nicht in der Schublade verschwinden: „Wir wollen da später weiter machen und bei der Umsetzung helfen, wir haben das Knowhow“, betonte Wilfried Sievers.

Von Jörg Rohlfs