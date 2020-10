Rühen

Das Dach ist drauf, Fenster und Türen sind, die Fassade geklinkert und im Innern herrscht rege Bautätigkeit: Der Bau der neuen Kita am Drömlingsweg geht planmäßig voran. Zum Frühjahr soll die Einrichtung den Betrieb aufnehmen und am Triftweg so viele Miet-Container wie möglich überflüssig machen. Gedeckt wird der Bedarf an Betreuungsplätzen im Samtgemeindegebiet dadurch dennoch nicht.

Insgesamt sechs Gruppen – drei für Kinder im Krippenalter, drei für Kindergartenkinder – entstehen. Alle nach gesetzlichen Vorgaben für den Krippenbereich, um flexibel auf sich verändernde Betreuungsbedarfe reagieren zu können. Eine Planung im Vorhinein basiert immer nur auf Annahmen: „Hochrechnungen sind sehr schwierig. Man weiß nie mit Sicherheit, wie sich in einem Gebiet der Bedarf an Betreuung entwickeln wird“, weiß Sophie Tinscher, Fachbereichsleiterin bei der Samtgemeinde Brome.

Zwei Miet-Container ablösen

Der Kita-Neubau in Rühen könne nicht alle Krippen-Pavillons der Kita am Triftweg ablösen, aber zumindest zwei sowie die Kita-Gruppe in Bergfeld. Rein rechnerisch könnte der Neubau bis zum Ende des laufenden Kindergartenjahres schon „gut gefüllt werden“, meint Tinscher. Man sei auch sehr bemüht, dass nach Fertigstellung die Kita auch baldmöglichst vollumfänglich genutzt werden könne: „Aber das steht und fällt mit dem Personal.“

Möglich ist auch, dass in dem gut drei Millionen Euro kostenden Neubau die zweite Integrationsgruppe im Gebiet der Samtgemeinde entsteht, in der werden dann nur maximal 18 statt 25 Kinder betreut. Die erste I-Gruppe wird im Kindergarten in Ehra-Lessien betrieben. Ob es eine zweite geben wird, liegt allerdings nicht im Ermessen der Samtgemeinde, die ist nur für Regelkindergärten zuständig, I-Gruppen werden vom Landkreis Gifhorn geregelt.

Bedarf wird nicht gedeckt

Auch mit der Inbetriebnahme der Einrichtung am Drömlingsweg wird der Bedarf an Betreuungsplätzen nicht gedeckt. Immer mehr nachgefragt wird zudem die Ganztagsbetreuung. Mit Blick auf die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz plant deshalb die Samtgemeinde auch schon, weitere Gruppen zu schaffen – als nächstes durch einen Anbau an eine bestehende Kita. Geprüft werden die Standorte Ehra-Lessien, Tiddische, Brome und Parsau. Statistisch am größten ist der Bedarf in Ehra-Lessien. Dort ist nach Angaben der Verwaltung aber kein Anbau, sondern nur ein Neubau möglich.

Chancen für Tiddische oder Brome ?

Die Gemeinde Parsau hat sich gerade dagegen entschieden, im Kindergarten Fliegenpilz, der von einer Elterninitiative betrieben wird, eine weitere Gruppe zu schaffen durch einen Anbau, weil dies das ehrenamtliche Engagement über Gebühr strapazieren würde. Demnach hätten Tiddische, das vermeintlich schon aus dem Rennen war, und der Flecken Brome, für dessen „Haus der kleinen Füße“ im Sommer 2019 vorübergehend ein 2,3-Millionen-Anbau im Gespräch war, derzeit die besten Chancen.

Weiter beraten werden soll das Thema beim kommenden Sitzungsdurchlauf der politischen Gremien der Samtgemeinde im November. Eine Entscheidung soll spätestens Anfang des kommenden Jahres fallen.

Von Jörg Rohlfs