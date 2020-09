Samtgemeinde Brome

Die Jugendförderung bietet wieder ein Herbstferienprogramm an. Vom 9. bis 24. Oktober gibt es zwei Dutzend Veranstaltungen von Fußball bis Basteln, vom Theaterspielen bis zur Umweltaktion. Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich, das Entgelt für die Teilnahme muss vorher überwiesen oder bar in der Samtgemeindekasse entrichtet werden.

Los geht’s am 9. Oktober in Bergfeld, dort werden von 15 bis 18 Uhr „Materialien aus der Natur“ gesammelt und am Folgetermin, 13. Oktober, im Jugendtreff verbastelt. Eine „Erkundungsfahrradtour: Am Rand von Wald und Wiesen“ für Kinder ab zehn Jahren startet am Samstag, 10. Oktober, um 11 Uhr vom Treff in Parsau aus. Wettergerechte Kleidung und ein Fahrradhelm sind mitzubringen. Am gleichen Tag wird im Rühener Treff nachmittags mexikanisch gekocht.

Game-Night bis Mitternacht

„Buntes Brome“ heißt es am Montag, 12. Oktober, wenn Steine gesucht und bemal werden. Tags darauf steigt ein Tanz-Workshop in der Turnhalle der Grundschule Brome. Batik, Kalligraphie, Zeichnen und Malen stehen an beim „Kreativ-Workshop“ am 14. Oktober in Bergfeld, während wieder in der Turnhalle Brome „Darstellendes Spiel“ auf dem Programm steht. Bis Mitternacht geht die „Game-Night 2020“ am Donnerstag, 15. Oktober, in Brome (ab 14 Jahre).

„Leichtathletik“ wird am 14., 16., 20. und 22. Oktober in der Turnhalle in Voitze angeboten. Am Treff in Bergfeld am 16. Oktober nachmittags die „Outdoor-Spiele“ und abends gibt’s drinnen Kino: „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ (und am 23. Oktober: „Frozen 2“). „Fußball-Tag“ ist am Samstag, 17. Oktober, in Rühen sowie in Parsau die „ Umweltaktion: Müll“ – und danach ebenda „Lagerfeuergeschichten und -lieder“.

Auch wieder Bromer Allerlei

Es folgen „Stickerei im Stickrahmen“ (Montag, 19. Oktober, von 9 bis 12 Uhr in Bergfeld), „Geocaching“ am Ohresee (Dienstag, 20. Oktober, 14 bis 18 Uhr) sowie das beliebte zweitägige „Bromer Allerlei“ mit vielen wissenswerten Themen und lustigen Aktionsspielen (22. und 23. Oktober). Das Ende des Herbstferienspaßes 2020 markiert ein weiterer „Natur-Tag“, diesmal in Rühen am Samstag, 24. Oktober.

