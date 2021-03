Samtgemeinde Brome

„Seenlandschaften auf Schulhöfen, Wasserschäden an Gebäuden, sanierungsbedürftige Toiletten“: Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen will die Einführung von Mängellisten für die Schulen in der Samtgemeinde beantragen, als Kontrollinstrument für den Rat. „Weil es seit Jahren Schäden gibt, die nicht behoben werden“, so die Fraktions-Sprecherin Astrid Leibach. Die Verwaltung reagiert zurückhaltend auf den Vorschlag.

Eben diese soll beauftragt werden, die Listen in Absprache mit den jeweiligen Schulleitungen zu führen „und auf dem neuesten Stand zu halten“, heißt es in dem Antrag, der laut Leibach vom Gemeinde-Elternrat unterstützt wird – und zu ihrem Missfallen aus satzungsrechtlichen Gründen nicht auf die Tagesordnung des jüngsten Schulausschusses der Samtgemeinde in der Rühener Großturnhalle gelangte. Inhaltlich verfolge der Antrag drei Ziele.

Ratsmitglieder regelmäßig in Kenntnis setzen

„Zum einen sollen alle Mängel und Schäden in und an den Schulen erfasst werden“, so Leibach. Zum anderen solle „erkennbar werden, wann, wie und durch wen diese behoben werden“. Und schließlich sollen die Listen für „Transparenz“ sorgen. Alle sechs Wochen sollen die Ratsmitglieder per Mail zum aktuellen Mängel- und Schadensstand der Schulen in Kenntnis gesetzt werden. Nur so sei für die Entscheidungsträger durchgehend erkennbar, „ob und was sich im Schulbereich tut“.

Es gebe gravierende Schäden und Mängel an den Schulen: „Und das schon seit Jahren“, kritisieren die Grünen. Leibach will den Antrag aber auch als Vorschlag gewertet sehen, „Arbeitsvorgänge zu erleichtern, Wege zu verkürzen und die Kommunikation zu verbessern“. Denn: „Die Ratsmitglieder erfahren in der Regel wenig von den Problemen in den einzelnen Schulen.“ Selbst im Schulausschuss, der meist zweimal im Jahr tagt, kämen diese „selten bis gar nicht zur Sprache“.

„Viel rumdiskutiert“, aber wenig passiert

Auf Schulhöfen stehendes Wasser und fehlende oder defekte Toilettenanlagen seien „unzumutbar“. In der Vergangenheit sei „viel rumdiskutiert“ worden, aber wenig passiert. Das könne auch Folgeschäden nach sich ziehen. Gebäude könnten nachhaltig geschädigt werden und dadurch Sanierungskosten in die Höhe treiben. Das alles soll sich mit dem Controlling-System ändern.

Verwaltung in engem Austausch mit Schulen

Folgeschäden vermeiden: Feuchtigkeit in Gebäuden steigert Sanierungskosten. Quelle: Privat Archiv

Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann erklärt dazu, dass die Verwaltung unabhängig von dem Antrag in einem engen Austausch mit den Schulen steht, bei dem „diverse Punkte grundlegend besprochen und Verfahrensweisen abgestimmt werden. Auch wie mit Bauunterhaltung umgegangen wird und in welcher Folge welche Investitionen abgearbeitet werden“.

System für alle Liegenschaften zweckmäßiger

Der Vorschlag der Fraktion sei „sehr kleinteilig“ und werde daher kritisch gesehen: „Ich denke auch, dass ein System zweckmäßig ist, das für alle Liegenschaften Anwendung findet und nicht nur für Schulen.“ Unabhängig davon stehe und falle die Umsetzung mit den Personalkapazitäten.

Ausschuss entscheidet über Antragsweg

Dessen ungeachtet werde als nächstes beraten und entschieden, ob sich der Samtgemeinderat mit dem Antrag befassen möchte und in welchen Fachausschüssen der Antrag vorberaten werden soll: „Diese Entscheidung wird der Samtgemeindeausschuss in seiner nächsten Präsenzsitzung Mitte April treffen“, kündigt Peckmann an.

Von Jörg Rohlfs