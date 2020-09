Brome

Unter anderem mit Fördergeldern aus dem Digital-Pakt sowie dem Ganztagsbetrieb in den Schulen der Samtgemeinde befasste sich jetzt der Schulausschuss. Auch die Resolution an die Landesregierung war Thema.

„Der Wortlaut der Resolution wurde einstimmig und ohne Änderung angenommen“, berichtet dazu Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann. Die Erklärung richtet sich an das Land Niedersachsen, es wird aufgefordert, seine Aufgabe wahr zu nehmen und durch Bereitstellung ausreichender Ressourcen den Betrieb der Ganztagsschulen sicher zu stellen. Die Samtgemeinde könne dies aufgrund fehlender Mittel nicht leisten. Die Resolution muss noch vom Rat beschlossen werden.

Anträge der Schulen fürs erste Halbjahr bewilligt

In ihrem Bericht vermeldete die Bürgermeisterin, dass die von ihren Ganztagsschulen beantragten Zuschüsse fürs laufende Schulhalbjahr noch einmal bewilligt worden seien. Über die Anträge fürs Sommerhalbjahr werde die Verwaltung in einem Arbeitskreis mit Schulleitern, Elternvertretern und dem bisherigen Kooperationspartner beraten. Der Idee der Grundschule Ehra-Lessien, Schüler am Ganztag in Brome teilnehmen zu lassen, sei von der Schulbehörde eine Absage erteilt worden, erklärte Peckmann: „Weiteren Betreuungsbedarf an einer anderen Schule abzudecken ist gesetzlich nicht vorgesehen.“

Sie berichtete ferner, dass der Samtgemeinde aus dem Digital-Pakt für ihre Schulen rechnerisch insgesamt rund 520 000 Euro zur Verfügung stünden: „Bis zu den Herbstferien müssen die pädagogischen Medienkonzepte der Schulen vorliegen als Grundlage für einen Antrag auf Abruf von Fördergeldern.“ Gleichzeitig werde die Verwaltung in Absprache mit dem IT-Verbund und den Schulen Planungsbüros mit einer Konzepterstellung und Kostenschätzung beauftragen für nötige bauliche Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur.

