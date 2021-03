Samtgemeinde Brome

Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners bleibt ein Thema in der Samtgemeinde – mit unterschiedlicher lokaler Ausprägung. Während beispielsweise im Norden der Gemeinde Brome EPS-Vorkommen zurückgegangen sind, haben sie in Parsau gegenüber dem Vorjahr zugenommen: „Das ist so, weil der der Drömling nicht behandelt wird“, weiß Bürgermeisterin Kerstin Keil.

Ihr Amtskollege aus dem Flecken, Gerhard Borchert, kann dagegen vermelden, dass die Maßnahmen in den beiden Vorjahren „relativ guten Erfolg“ gezeitigt hätten und deshalb unter anderem in Altendorf die Spinner in Eichenbäumen „deutlich weniger bis gar nicht mehr zu finden sind“. Dort könne also auf ein Versprühen des Biozids bacillus thurengiensis per Hubschrauber verzichtet werden. „In Zicherie gibt es allerdings einen erhöhten Befall.“

Privatleute können sich beim Flecken melden

Privatleute, die EPS-Befall in ihren Bäumen haben, können sich bis zum 5. März bei der Verwaltung des Fleckens melden. Sie werden dann einbezogen in die voraussichtlich Ende April, Anfang Mai stattfindenden, vom Landkreis Gifhorn organisierten Bekämpfungsmaßnahmen vom Boden aus. Allerdings auf eigene Kosten. Für den Flecken sei eine Übernahme aller EPS-Maßnahmen finanziell „nicht tragbar“, sagt der stellvertretende Bürgermeister Wilfried Klopp.

6300 Einzelbäume und 260 Hektar Fläche Wie der Landkreis Gifhorn mitteilt, haben die Städte und Gemeinden ihm diejenigen Flächen gemeldet, die im Rahmen der „gemeinsamen Bekämpfungsaktion“ behandelt werden sollen. Dazu kommen die Flächen des Landkreises selbst, vor allem an Kreisstraßen, sowie Flächen an Bundes- und Landesstraßen. In diesem Jahr sollen zirka 6300 Einzelbäume vom Boden aus besprüht oder durch Absaugen behandelt werden. Für zusammenhängende Flächen oder Alleen ist auch wieder eine chemische Bekämpfung aus der Luft mittels Hubschrauber vorgesehen. Hiervon sind etwa 260 Hektar betroffen. Landrat Dr. Andreas Ebel erklärt, dass Bevölkerungsschutz und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger an erster Stelle stünden. Daneben sei es der Kreisverwaltung aber auch „enorm wichtig, den Naturschutz zu wahren“. Deshalb setze man erneut auf das Biozid bacillus thuringiensis, „das für den Menschen unschädlich und gleichzeitig biologisch abbaubar ist“. Schwerpunkt der Bekämpfung ist erneut die Samtgemeinde Brome, aber auch Flächen im südlicheren Kreisgebiet in der Samtgemeinde Meinersen, der Samtgemeinde Papenteich und der Gemeinde Sassenburg gehören zum Maßnahmengebiet. Details zum Ablauf der Maßnahmen soll es geben, sobald die laufenden Vergabeverfahren abgeschlossen sind.

Auch er kann bestätigen, dass die Befallsquote höher wird, „je näher man dem Drömling kommt“. Die Eichen dort können nicht behandelt werden, weil das Biozid nicht in Gewässer gelangen dürfe, was aber im Land der 1000 Gräben, wie das Naturschutzgebiet auch genannt wird, nicht gewährleistet werden kann. Die zweite erprobte Bekämpfungsmethode, der Einsatz von Nematoden (Fadenwürmern), sei im Drömling auch nicht möglich, weil sie nachts auf die Bäume gesprüht werden müssen – ultraviolettes Licht vertragen sie nicht –, Helikopter aber im Dunkeln nicht fliegen können. Klopp hofft auf „neue Methoden“ in der Zukunft und auch darauf, dass „die Natur sich selbst hilft“.

Anzahl der Eigelege „zwei- bis dreimal höher“

Einzelbäume: Parsau schert aus der Landkreis-Linie aus. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Laut des durchgeführten Spinner-Monitorings liege in der am Rande des Drömlings liegenden Gemeinde Parsau die Anzahl der Eigelege „zwei- bis dreimal höher als im Vorjahr“, vermeldet Kerstin Keil: „Das ist ziemlich schlimm.“ Was die Hubschrauber-Befliegung betrifft, beteiligt sich der Ort deshalb auch an der Landkreis-Maßnahme. Was jedoch die Behandlung von Einzelbäumen vom Boden aus betrifft, so schert er dieses Jahr aus und wird „die Arbeiten selbst in Auftrag geben“.

Nematoden-Einsatz in „sensiblen Bereichen“

Der Grund dafür sei die Tatsache, dass man in den Vorjahren mit der Arbeit der (vom Landkreis nach Ausschreibung beauftragten Firmen) „nicht zufrieden“ war. Und weil es in Parsau „sensible Bereiche“ wie den Kindergarten gebe, der mitten in einem Eichenbestand liegt, ist das Mittel der Wahl hier auch nicht der bacillus thurengiensis, sondern eben besagte Fadenwürmer: „Da müssen wir nichts absperren und keine Wartezeit einhalten, bis man den Bereich wieder betreten darf“, argumentiert Keil – die auch davon berichten kann, dass die Herausnahme von Eichen aus der Baumschutzsatzung der Gemeinde aus gegebenem Anlass dafür gesorgt habe, dass „wir bereits Fällungen zulassen mussten“.

Von Jörg Rohlfs