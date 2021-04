Samtgemeinde Brome

Die CDU-Fraktion im Rat hat sich bei einer offiziellen Sitzung per Abstimmung dafür ausgesprochen, die amtierende Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann für die Wahl im September erneut als Kandidatin für dieses Amt zu nominieren.

Peckmann habe zuvor in einem Gespräch ihre Bereitschaft dazu bekundet, erklärt Fraktionssprecher Heino Meyer. Eine endgültige Entscheidung über die Nominierung fälle der CDU-Gemeindeverband. Als Voraussetzung dafür müssten in einigen Ortsverbänden in der Samtgemeinde bei Mitgliederversammlungen noch „die Vorstände aktualisiert werden“.

Manuela Peckmann: Die CDU-Fraktion stimmte für eine Nominierung. Quelle: Alexander Täger Archiv

Wie Meyer weiter mitteilt, stimmten von den 14 Mitgliedern der CDU-Fraktion 13 für Manuela Peckmann, ein Mitglied sprach sich dagegen aus. Sie habe während ihrer bisherigen Amtszeit „wenn auch nicht alles rund lief, sehr gute Arbeit geleistet“, so Meyer, der ferner der Ansicht ist, dass „an die Spitze einer Verwaltung auch eine Verwaltungsfachkraft sitzt, die versteht, worum es bei dieser Arbeit geht“.

Von Jörg Rohlfs