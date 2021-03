Samtgemeinde Brome

Beschlüsse zum Freibad in Corona-Zeiten, zur Durchführung digitaler Sitzungen, zu Schließungstagen in Kitas und das Aussetzen der Gebührenpflicht für die Früh- und Anschlussbetreuung in den Ganztagsschulen wurden vom Rat jetzt im Umlaufverfahren getroffen. Die Bestellung eines Wahlleiters für die Kommunalwahl im September kam nicht zustande.

Für den Vorschlag der Verwaltung, den allgemeinen Vertreter Alexander Pede zu berufen, stimmten zehn Ratsmitglieder, zehn lehnten ab und elf enthielten sich der Stimme. Das berichtet Bürgermeisterin Manuela Peckmann auf AZ/WAZ-Anfrage. Das Thema werde nun als nächstes den Samtgemeindeausschuss beschäftigen – vor der Sitzung des Rates am 22. April, der dann erneut darüber befinden muss.

Verwaltung kann Freibad-Regelungen kurzfristig anpassen

Aufgegriffen werden soll ebenda laut Umlauf-Abstimmung auch ein Antrag der Grünen-Fraktion auf Änderung der Samtgemeindesatzung, um in Corona-Zeiten öffentliche digitale Sitzungen der politischen Gremien grundsätzlich zu ermöglichen. Um ein Jahr verlängert wurde vom Rat die Befugnis der Verwaltung, Gebühren und Regelungen zur Nutzung des Freibads in Brome auch kurzfristig an Corona-Regeln anzupassen zwecks Aufrechterhaltung des Badebetriebs.

Dies ist nach Ansicht von Peckmann im vergangenen Jahr gut gelungen: „Fast alle waren zufrieden, und ich bin froh, dass das Mandat verlängert wurde, damit wir wieder an den Start gehen können.“ Spätestens am 1. Juni soll das Bad öffnen, wenn „die Großwetterlage es zulässt“, auch schon Mitte Mai.

Kita-Schließungszeiten werden um eine Woche verkürzt

Um die Gegebenheiten an jene in umliegenden Kommunen anzupassen, wurde vom Rat ferner beschlossen, die Schließungszeiten der Kitas ab dem Kita-Jahr 2021/22 um eine Woche zu verkürzen, und zwar an Ostern. Und: Bei Corona-Schließungen in Ganztagsschulen entfallen gemäß Ratsvotum künftig ab dem 21. Tag Eltern-Gebühren für Früh- und Anschlussbetreuung sowie bezahlte Ganztagsangebote.

Von Jörg Rohlfs