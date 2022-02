Barwedel

Es passierte gegen 20.20 Uhr, der genaue Unfallhergang ist noch rätselhaft. Was klar ist: Aus Ehra kommend fuhr ein 29-jähriger Grußendorfer mit seinem Touareg in Richtung Barwedel. Er kam aus bisher ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Golf Variant, der aus Barwedel kommend die B248 in Richtung Ehra befuhr.

Ein Feuerwehrmann leistet als Notarzt sofort Hilfe

Beide Fahrzeuge kamen von der Straße ab. Der Fahrer des Touareg erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Dr. Sven Markworth, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Ehra-Lessien und Notarzt war bereits vor den alarmierten Einsatzkräften am Unfallort und leitete sofort erste medizinische Rettungsmaßnahmen ein.

Feuerwehr befreit eingeklemmten Fahrer

Die eintreffenden Feuerwehr Einsatzkräften unter Leitung von Dirk Lindenblatt sicherten die Unfallstelle und begannen umgehend mit der Öffnung des Touareg.

Am späten Samstagabend krachte zwischen Ehra und Barwedel ein Touareg aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen, die beiden Insassen des Golf kamen ebenfalls ins Klinikum.

Einsatzleiter Lindenblatt: „Das Auto war gegen einen Baum geprallt und lag seitlich im Straßengraben. Daher ließ die Tür sich nicht mehr normal öffnen, so dass der Patient noch im Fahrzeug eingeschlossen war. Wir haben zügig Erdreich beiseitegeschafft und konnten den Patienten dann schonend aus dem Fahrzeug herausholen.“ Der Fahrer des Touareg war bei Bewusstsein und wurde ins Klinikum Wolfsburg eingeliefert.

Golf-Insassen kommen nach Gifhorn ins Klinikum

Die 33-jährige Fahrerin und der 37-jährige Beifahrer des Golf Variant, beide aus Ehra, konnten ihr Fahrzeug eigenständig verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst nach Gifhorn ins Krankenhaus eingeliefert.

26 Feuerwehrleute im Einsatz

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Ehra-Lessien mit 15 und aus Brome mit 11 Einsatzkräften. Ebenfalls im Einsatz war Gemeindebrandmeister Frank Mosel. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Polizei war mit zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort. Die Unfallstelle erstreckte sich über 200 Meter. Im Zuge des Feuerwehreinsatzes war die Bundesstraße bis 22 Uhr vollgesperrt.

Von der Redaktion