Ursprünglich war geplant, die Bushaltestelle Hauptstraße in Rühen in Höhe des Schützenplatzes wegfallen zu lassen. Nun haben sich ein paar Dinge geändert. In einer Verwaltungsvorlage erklärt Bürgermeister Theo Bossert, wieso er den Wegfall einer anderen Haltestelle für sinnvoller hält. Die Zeit drängt aus zwei Gründen ein bisschen.