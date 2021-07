Rühens Johannes-Gutenberg-Schüler schreiten über Rosenblüten

Rühen

Bei gutem Wetter und guter Stimmung fand in der Johannes-Gutenberg-Schule in Rühen die feierliche Zeugnisübergabe nun bereits zum zweiten Mal im Garten der Schule statt. Über einen Rosenblütenteppich schritten die Abschlussschüler gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Carola Kehlau und ihrem Klassenlehrer Peter Heuer an ihren Familien vorbei in den liebevoll geschmückten Garten. Das Team der Johannes Gutenberg Schule hatte gemeinsam mit der 9. Klasse am Morgen dort alles für die feierliche Zeugnisübergabe vorbereitet.

Grußworte und persönliche Gratulationen

Grußworte sprach der Schulelternratsvorsitzende Christian Hoppe. Helene Buhl vom DRK Rühen verabschiedete sich mit kleinen Geschenken und einer Urkunde von den Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern und dankte für die gute Zusammenarbeit. Die Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, den Schülerinnen und Schülern ihrer Samtgemeinde zu ihren erbrachten Leistungen zu gratulieren.

Besonders groß war die Freude bei Felix Iwert und Michelle Winter. Beide bekamen von der Schulleiterin Katrin Kraschewski einen erweiterten Realschulabschluss überreicht. Emotional wurde es, als die Elternvertreterin der 10. Klasse Tanja Herud die Klasse verabschiedete und im Anschluss ihr Sohn Mick Herud ein Musikstück auf der Gitarre vortrug.

„Ich hätte so gern mit euch noch eine Klassenfahrt gemacht“

Sichtlich bewegt verabschiedet sich Peter Heuer von seiner 10. Klasse mit den Worten: „Ihr ward eine tolle Klasse! Ich hätte so gern mit euch noch eine Klassenfahrt gemacht, aber alle schöne Aktivitäten waren ja nicht machbar.“ Das böse Wort „Corona“ umschiffte Carola Kehlau bei der Verabschiedung ihrer Schüler aus Klasse 9 ganz gekonnt.

Bei einem kleinen Imbiss und kühlen Getränken gab es dann die Gelegenheit, sich persönlich zu verabschieden.

Von der AZ-Redaktion