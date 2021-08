Rühener Feuerwehr zieht Jahresbilanz – und hat klare Forderungen, um einsatzbereit zu bleiben

Rühen

Die Freiwillige Feuerwehr Rühen benötigt zusätzliches Equipment, um den wachsenden Anforderungen und erhöhtem Verkehrsaufkommen in der Region gerecht zu werden. „Ohne Rüstsatz auf dem TSF können wir zum Beispiel bei Verkehrsunfällen nicht schnell und effizient helfen.“ Das betonte Ortsbrandmeister Jens Hohnke am Freitag bei der Jahresversammlung.

Mit der Gesamtmitgliederzahl von 562 zeigte sich der Ortsbrandmeister zwar zufrieden, die Zahl der Aktiven allerdings würde er gern noch aufgestockt sehen. „33 sind zu wenig, da muss was passieren“, sagte Hohnke. Man brauche aufgrund der Expansion des Ortes deutlich mehr Menpower, was sowohl Frauen als auch Männer betreffe. Doch – erstaunlich genug – einen kleinen Vorteil habe sogar die Corona-Pandemie erbracht. Da zahlreiche Aktive Homeoffice betrieben und ständig vor Ort seien, könne man bei Einsätzen gegenwärtig auf mehr Kräfte zurückgreifen. Kehrseite der Medaille: „Ein Schlachtefrühstück geht online leider nicht.“

Jens Hohnke ging dann in einer Bilanz auf 24 Einsätze in 2020 ein – 14 Bränden und zehn Hilfeleistungen. Er sei zudem in der Aktivenversammlung für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt worden. Hohnke kündigte allerdings an, dass er danach für das Amt nicht mehr kandidieren werde. Zuvor hoffte er, dass noch in seiner Amtszeit ein neues TSF komme. Für das alte Fahrzeug seien kaum noch Ersatzteile zu bekommen.

Bilanz des Jahres 2020 sowie der ersten Monate 2021 zog Aktivensprecher Tim Schillert. So wurden im vergangenen Jahr 1747 Dienststunden abgeleistet, die sich in 1087 Stunden feuerwehrtechnischer Ausbildung und immerhin 367 Stunden in Brand- und Hilfeleistungen aufteilten. 2021 fielen nicht nur die traditionellen geselligen Veranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer, auch der Dienstbetrieb musste zunächst eingestellt werden. Im Mai allerdings war Unterstützung durch die Feuerwehr notwendig, als zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners Hubschrauber eingesetzt waren. Die Rühener Wehr sicherte Straßen und Wälder und versorgte die Hubschrauber mit Wasser. Unter Einhaltung der Corona-Vorschriften dann konnten nach Worten Schillerts ab Juli wieder Dienste durchgeführt werden.

Beim Nachwuchs läuft es rund

Auch der Nachwuchsbetrieb war nur in begrenztem Maße möglich. Jugendwartin Tina Schlüter bedauerte, dass man die Feier zum 50-jährigen Jubiläum der Jugendfeuerwehr verschieben musste. Allerdings hielt man online Kontakt und konnte viele Themen aufgreifen. Wie gut der Ausbildungsstand der Jugendfeuerwehr tatsächlich ist, beschrieb anschließend Ortsbrandmeister Jens Hohnke: So seien bei einem Feueralarm die aktiven Kräfte von zwei jungen Mitgliedern der Wehr, die zufällig vor Ort waren, vorbildlich in die Lage eingewiesen worden. „Wir waren richtig stolz auf die beiden jungen Nachwuchskräfte“, sagte Hohnke.

Ehrungen und Beförderungen bei der Rühener Wehr Ehrungen und Beförderungen bei der Freiwilligen Feuerwehr Rühen: Gemeindebrandmeister Frank Friedrich Mosel überreichte das Ehrenzeichen des Niedersächsischen Feuerwehrverbandes an Heike Markworth und Michael Gose für 25 Jahre aktive Mitarbeit. 50 Jahre Mitglied der Rühener Wehr sind Klaus Schütte und Karsten Meyer, Siegfried Pooch, Willi Ühleke, Hans-Joachim Wernstedt, Stefan Weber, Eckhard Jaworski, Rainer Schmidt, Dieter Brosda und Eckhard Demmerich. Erhardt Thomas wurde für 60-jährige Mitgliedschaft gewürdigt, 75 Jahre ist Werner Böse Mitglied. 14 Mitglieder sind seit 25 Jahren dabei. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Jörg Poschmann, Sven Wöhler, Manfred Freier und Manfred Volke geehrt. Neue Ehrenmitglieder sind Klaus Schütte, Karsten Meyer, Siegfried Pooch, Willi Ühleke, Hans-Joachim Wernstedt, Stefan Weber, Eckard Jaworski, Rainer Schmidt, Dieter Brosda und Eckhard Demmerich. Von Anwärtern zu Feuerwehrmännern wurden befördert Yang Yang Kloos und Daniel Boden, neuer Oberfeuerwehrmann ist Sören Bethge.

Von Burkhard Heuer