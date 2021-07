Rühen

„Die Psyche wurde angeknackst, aber es war trotzdem das Beste, was wir je erlebt haben“, sagt Denis Ekarius vom gleichnamigen „Baumdienst“ aus Rühen: Gemeinsam mit seinen beiden Mitarbeitern war er drei Tage lang samt Maschinen-Park im Hilfseinsatz im Überflutungsgebiet an der Ahr. Genau gesagt in Bad Neuenahr.

Vergangenen Sonntag fuhr das Trio los Richtung Südwesten mit zwei Fahrzeugen samt Anhängern, beladen mit Mini-Baggern und -Ladern. „Auf blauen Dunst, wir wollten einfach helfen“. Vorher waren anstehende Termine bei Kunden telefonisch verschoben worden: „Alle hatten Verständnis, keiner hat gemeckert.“ Dass Ekarius und seine Mitstreiter in Bad Neuenahr landeten, sei reiner Zufall gewesen. „Wir wussten gar nicht, ob wir irgendwo reinkommen oder wieder weg geschickt würden.“

„Wie in einem Kriegsgebiet wäre untertrieben“

An der Autobahnabfahrt aber seien sie von der Straßenmeisterei durchgewunken worden. Zunächst hätten sie in der Stadt „nur ein bisschen Schmutz auf den Straßen gesehen“. Später, in tiefer liegenden Bereichen, habe sich dann das ganze Ausmaß der Zerstörung infolge der Gewalt des Wassers gezeigt: „Zu sagen, es sähe aus wie in einem Kriegsgebiet, wäre untertrieben.“ Riesige Schuttberge, Autos auf Häusern, Vermisste, zehn von zwölf Brücken zerstört. Schlamm überall, dazwischen das, „was mal das Leben der Leute war“.

Mitzuhelfen, den Schlamm abzutransportieren, war drei Tage lang im Wesentlichen die Aufgabe der Rühener. Auch mal umgestürzte Bäume klein schneiden. „Überwältigend für die Helfer war das Wechselbad der Gefühle, in das sie getaucht wurden, durch das, was sie erlebten: das Ausmaß an Zerstörung, Leid, Not genau so wie unglaubliche Solidarität, Hilfsbereitschaft, Dankbarkeit, Herzlichkeit. Quartier fand man bei einem Einsatztrupp der Bundeswehr in einer still gelegten Kaserne mit fließend Wasser und Feldbetten.

Batterien entzünden Abfallhaufen

Ob Soldaten-Trupp oder Studenten-Gruppe: Mit Eimern und Schaufeln holten sie den Schlamm aus den Kellern der Häuser. Die Rühener übernahmen mit ihren kleinen Maschinen dessen Weitertransport zu größeren Abfuhr-Einheiten. Probleme steckten im Detail. Lithium-Batterien in Abfallhaufen hätten diese entzündet, so Ekarius. Überhaupt die schwierige Bergung von Elektro- und Hybrid-Autos. Oder wie eine Tiefgarage entschlammen, in der Leichen vermutet wurden?

Denis Ekarius und seine Mitarbeiten waren drei Tage lang im Überflutungsgebiet der Ahr im Dauereinsatz.

Feuerwehren zur Untätigkeit verdammt

Überhaupt nicht funktioniert während ihres Aufenthalts vor Ort habe die Bürokratie, die Koordination und Organisation der Hilfen durch die Behörden: „Da waren wir vollkommen auf uns allein gestellt.“ Besagtes Militär ausgenommen, das sich aus der Befehlskette ausgeklinkt und mit den „privaten“ Helfern – unter anderem Firmen – funktionierende Strukturen errichtet hätte, wie Ekarius anmerkt. Zur Untätigkeit verdammt gewesen seien dagegen beispielsweise zu Hilfe geeilte Feuerwehren, so seine Beobachtung.

Tränen und rabenschwarzer Humor

Ekarius’ größte Hochachtung gilt den Betroffenen, nicht den Helfern. Viele stünden – auch wegen fehlendem Versicherungsschutz – vor dem Nichts: „Das sind für mich Helden. Ihr Leben, so wie sie es kannten, ist vorbei, aber sie stehen jeden Morgen auf mit erhobenem Kopf und machen weiter. Wir waren nach den drei Tagen schon ausgebrannt.“ Auch bei den Helfern flossen Tränen, während sich Bad Neuenahrer schon mal mit „rabenschwarzem Humor“ behalfen.

In dem Katastrophengebiet gebraucht werden nach Ekarius Ansicht, der den Einsatz in Videos festgehalten hat, vernünftige Sachspenden – eher Tische und Stühle statt Fernseher – sowie Geld und Menschen, die vor Ort weiterhin mithelfen, die Folgen der Katastrophe zu beseitigen.

Von Jörg Rohlfs