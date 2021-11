Rühen hat einen neuen Bürgermeister

Rühen

Die Gemeinde Rühen mit ihren knapp 6000 Einwohnern hat einen neuen Bürgermeister: In der konstituierenden Sitzung am Mittwochabend wurde der parteilose Theo Bossert mit elf zu fünf Stimmen gewählt, einen Gegenkandidaten gab es nicht. Die CDU (sieben Sitze) – für die Bossert angetreten ist – bildet mit der Freien Wählergemeinschaft (FWG, drei Sitze) eine Gruppe und verfügt damit über die Mehrheit. In der geheimen Wahl stimmten zwei weitere Ratsmitglieder für Bossert – CDU-Ratsfrau Christin Hesselmann kam erst später.

Symbolisch: Theo Bossert (l.) bekam von seinem Vorgänger Karl Urban einen Rathausschlüssel. Quelle: Christina Rudert

„Ich freue mich, der Gemeinde dienen zu dürfen“, nahm der 68-Jährige die Wahl an. Er war als Bürgermeisterkandidat der CDU bei der Kommunalwahl im September angetreten und hatte mit 839 mit Abstand die meisten Stimmen geholt. Seit 2016 sitzt der frühere Controller bei VW für die CDU im Gemeinderat, übernahm jetzt von Karl Urban (CDU) das Amt. „Ich wünsche mir, im Team etwas zu schaffen, und reiche auch all denen die Hand, die mich jetzt nicht gewählt haben.“

Katja Brauer und Claus Lißner vertreten den Bürgermeister

Die SPD hätte sich gewünscht, mit Gerd Fricke den stellvertretenden Bürgermeister zu stellen. „Dann wäre auch Brechtorf vertreten“, begründete Fraktionssprecherin Kim Tratz-Schimmack. Aber Katja Brauer von der FWG setzte sich in geheimer Wahl ebenfalls mit elf zu fünf Stimmen durch. Die Wahl des zweiten Stellvertreters ging dann per Handzeichen über die Bühne, Claus Lißner (CDU) wurde ohne Gegenkandidaten und bei vier Enthaltungen einstimmig gewählt. Zur allgemeinen Verwaltungsvertreterin bestimmte der Rat Verwaltungsleiterin Andrea Vandrey.

Was aus dem CDU-Antrag auf Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Bürgermeister und Stellvertreter wird, muss die Kommunalaufsicht klären. Henning Hoppe hatte für den Bürgermeister 800 statt bisher 600 Euro im Monat beantragt, für die Stellvertreter jeweils zehn Euro mehr als bislang (1. Stellvertreter 110 Euro, 2. Stellvertreter 80 Euro). Das fand eine Mehrheit, erschien Hermann Jordan (PUL) allerdings als unverhältnismäßig. „Wir liegen mit den 600 Euro schon über der empfohlenen Grenze.“ Deshalb will er die Kommunalaufsicht einschalten.

Für die Giebelstraße sind Verkehrssicherungen geplant

Ein Dringlichkeitsantrag von Torsten Heilmann (AfD) zur Verkehrssicherung des Schulwegs rund um die Giebelstraße wenigstens während der Zeit des Umleitungsverkehrs wurde zwar abgelehnt, allerdings wiesen Hoppe und Andrea Vandrey darauf hin, dass dort bereits Maßnahmen geplant sind. „An den beiden Überwegen soll Tempo 30 gelten, vor der Ortseinfahrt Tempo 70“, informierte die Verwaltungsleiterin. „Wir warten nur noch auf die Schilder.“

In der Bürgerfragestunde wies Ortsbrandmeister Jens Hohnke auf das Problem hin, das eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt südlich der Kirche bis nach Brechtorf für den Rettungsdienst und die Feuerwehren bedeutet – Rühen wäre von Eischott und Brechtorf völlig abgeschnitten. Er plädierte dafür, dass die Gemeinde noch mal bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nach einer halbseitigen Sperrung fragt.

Von Christina Rudert