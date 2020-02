Weshalb manche Medikamente nicht lieferbar sind

Rühen

Lieferengpässe bei Medikamenten – davon ist zurzeit wieder vermehrt zu hören. Auch Maren Pannek von der Rühener Ginkgo-Apotheke ist frustriert. „Es wird immer schlimmer“, sagt sie mit Blick auf die Problematik.

Um auf das Thema aufmerksam zu machen und aufzuklären, hatte sie Bürgermeister aus der Samtgemeinde in die Rühener Apotheke eingeladen. Zusammen mit Dr. Klaus Wallis von der Einhorn-Apotheke in Knesebeck und Frank Adam, Einkaufsleiter bei einem Medikamenten-Großhändler, informierte sie ihre Gäste über die derzeitige Situation.

Auch Medikamente wie Ibuprofen betroffen

214 sogenannte Defekte habe Pannek derzeit zu verzeichnen. „Das heißt, 214 Medikamente mehr hätte ich am Lager, wenn sie lieferbar wären.“ Rund 85 Prozent davon seien verschreibungspflichtige Medikamente, aber auch Ibuprofen sei von Lieferschwierigkeiten betroffen. „Leider betrifft es sogar Medikamente aus dem Notfallsortiment. Diese müsste eigentlich jede Apotheke für den Notfall vorrätig haben.“

Mindestens einmal täglich müssten Aufträge an Großhandlungen geschickt werden, um zu schauen, was wieder lieferbar ist. Pannek: „Das bedeutet einen großen Mehraufwand für meine Angestellten und mich.“

Die Ursachen

Ursachen für das Problem, das auch in anderen Ländern bestehe, gäbe es mehrere. Aufgrund von Kostendruck seien Hersteller ins Ausland abgewandert. „Zu 80 Prozent kommen unsere Wirkstoffe aus Indien oder China“, sagt Wallis. Und weil es bei vielen Wirkstoffen inzwischen nur noch wenige Hersteller gebe, komme es zu Lieferengpässen, wenn ein Werk Probleme habe. „Ich denke schon, dass es gut wäre, das Know-How hier zu halten“, plädiert Wallis für Produktionsstandorte auch in Europa. „Wir verlieren die Kompetenz, es herzustellen.“

Zusätzliche Probleme

In Deutschland sieht Pannek vor allem Rabattverträge als einen Grund an, der die Lage zusätzlich verschlechtert. Rabattverträge werden von den Krankenkassen mit Herstellern geschlossen und legen eine garantierte Mindestabnahme von Arzneimitteln zu einem günstigen Preis fest. Die rabattierten Medikamente, die je nach Krankenkasse verschieden sein können, müssen Apotheken an Patienten vorrangig abgeben.

Ist ein Arzneimittel nicht lieferbar, werde seitens der Mitarbeiter versucht, adäquate Medikamente zu finden, die denselben Wirkstoff sowie dieselbe Wirkstärke und Packungsgröße aufweisen. Dennoch würden viele Kunden „sehr aufgebracht“ reagieren, berichtet Pannek. „Viele denken, es sei nur bei uns so.“ Doch mit den Lieferschwierigkeiten hätten wohl alle Apotheken zu kämpfen. „Wir wollen ja unserem Versorgungsauftrag nachkommen, aber können es nicht“, wirbt sie um Verständnis. „Und wir als letztes Glied in der Kette wollen uns nicht immer beschimpfen lassen.“

Patientenvereinigungen gründen

Den Vorschlag, dass sich Betroffene über Patientenvereinigungen zusammenschließen könnten, findet Wallis gut. „Es kann so nicht weitergehen, es darf sich nicht auch noch verschlimmern“, so der Apotheker, der fordert: „Es muss thematisiert und auf Bundesebene darüber diskutiert und nachgedacht werden.“

Von Alexander Täger